Mauricio Vila continúa recibiendo peticiones de ayuda en Yucatán

Ante el anuncio del gobernador Mauricio Vila de la continuación hoy jueves de las entregas de ayudas alimentarias en cada casa de los 105 municipios del interior del estado, decenas de pobladores aprovecharon para solicitarle apoyos.

En la página de oficial de Facebook del gobernador de Yucatán Mauricio Vila son múltiples las llamados de ayuda de ciudadanos que están desesperados por no contar con recursos para sobrellevar de manera diga la cuarentena propiciada por la contingencia contra el coronavirus.

Las entregas de las ayudas alimentarias se continuarán realizando este jueves en 14 municipios de Yucatán, incluyendo la ciudad de Mérida.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Mauricio Vila publicó en sus redes sociales que las ayudas alimentarias se continuará entregando en cada domicilio de las 47 comisarías de Mérida y en los hogares con situación de vulnerabilidad y marginalidad de la capital de Yucatán para apoyar a las familias yucatecas ante la contingencia por el Coronavirus.

Señaló que este jueves las brigadas del gobierno del estado estarán realizando las entregas en los municipios de Sacalum, Opichén, Kanasín, Umán, Mérida, Ticul, Halachó, Chemax y Chocholá.

Agradecimientos y solicitudes de ayuda

Mauricio Vila aseguró que los paquetes se entregan a la puerta de cada casa con las debidas medidas de higiene recordando a los pobladores que al momento de la entrega solo una persona salga a recibir la ayuda.

Como se ha vuelto una costumbre, muchos ciudadanos agradecieron al mandatario estatal los apoyos, pero también decenas de ellos aprovecharon sus espacios oficiales para pedir respaldo en estos momentos complicados.

“Señor Mauricio Vila hace 4 semanas le pregunté si llegarían a Juan Pablo y Villa Magna ll, usted dijo que estaba en ello, le pregunto con toda honestidad sí entregarán apoyos de despensa ahí”; “Señor gobernador aquí en Juan Pablo avenida 22 a un lado del albergue del adulto mayor no llegó la ayuda”, fueron dos de los comentarios.

Los llamados de ayuda en las redes oficiales del gobernador de Yucatán se están convirtiendo en algo cotidiano.

Te podría interesar: Mauricio Vila es saturado con peticiones de apoyo en Yucatán

“Señor gobernador en la calle 63b x 8 y 6 de la colonia Roble Agrícola han pasado a repartir en 2 ocasiones y a nosotros no nos dieron porque según nosotros no estamos en el mapa”; “En la colonia Azcorra dan en una casa si y en otras no. Mi mamá es una persona con discapacidad y llevamos meses sin trabajar, ayudenos por favor”, fueron otros llamados.

Los llamados de ayuda provienen de diferentes colonias de Mérida pero también de muchos municipios, también hay quejas de que las despensas son pequeñas y no tienen suficientes productos.