Mauricio Vila confirma reubicación del Aeropuerto de Mérida

Confirma el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila la reubicación del Aeropuerto Internacional de Mérida, el cual estará a cargo de la iniciativa privada.

El mandatario estatal anunció que el proyecto buscará colocar la terminal aérea en un sitio que no cause afectaciones a la población, ya que debido a su ubicación actual no se ha podido ver el desarrollo del sur de la ciudad.

Vila Dosal manifestó que en los próximos dias se darán a conocer los detalles de la obra, los cuales incluyen la nueva ubicación del Aeropuerto.

El Gobernador dijo que el proyecto cuenta con el respaldo del Ejecutivo Local.

Mauricio Vila habla del Aeropuerto de Mérida

Se eliminaría la barda del Aeropuerto para el desarrollo de las colonias más marginadas de Mérida.

Vila Dosal dejó claro que la reubicación del aeropuerto de Mérida permitirá eliminar la barda de seis kilómetros del aeropuerto, que ha contribuido a crear la zona de más alta marginación en toda la capital yucateca, por lo que se espera que se contribuya crar una zona mejores servicios y contribuir a que las familias de Mñerida mejoren sus condiciones de vida.

Se espera que la reubicación del aeropuerto genere cerca de 8 mil empleos durante la construcción de la obra, la cual estará a cargo de la inversión privada.

Cabe mencionar que el mandatario estatal dejó claro que el Gobierno del Estado no pondrá ningún peso para la reubicción del aeropuerto.

De igual manera reiteró que el proyecto contará con el apoyo del Gobierno y que pronto será anunciado por el Gobierno Federal y la iniciativa privada.

Mauricio Vila dijo que tras dos años de gestiones, se ven concretado el inicio de este proyecto, el cual será anunciado en los próximos meses.

