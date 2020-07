Mauricio Vila acusa al IMSS de negar atención médica a enfermos

La capacidad hospitalaria en Yucatán es un tema que ha generado suma controversia, ya que muchos yucatecos han denunciado que les niegan atención médica en hospitales de Mérida y las autoridades aseguran que si hay capacidad hospitalaria.

En ese sentido, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal anunció en sus redes sociales que se reunió con Luisa Garrido, coordinadora de Asesores del Instituto Mexicano del Seguro Sociale (IMSS) para aclarar esta situación.

Mauricio Vila planteo el tema de los rechazos a pacientes con Covid-19 en hospitales del IMSS.

De acuerdo con Vila Dosal esta reunión se llevó a cabo luego de exponer ante el Director General del IMSS, la urgente necesidad de los yucatecos para que sus pacientes con coronavirus sean aceptados en sus hospitales.

Por su parte Luisa Garrido es la encargada de dar seguimiento a esta petición que permitirá que los yucatecos que lo requieran sean atendidos en los hospitales del IMSS.

Dado que de acuerdo a los datos del IMSS cuyos hospitales dependen del Gobierno Federal cuentan con camas disponibles,... Publicado por Mauricio Vila en Martes, 7 de julio de 2020

Mauricio Vila se lava las manos

Cabe mencionar que Mauricio Vila manifestó que según datos del IMSS, los hospitales de Yucatán todavía cuentan con capacidad hospitalaria y al ser hospitales que dependen de las autoridades federales, quería aclarar la situación de varias negativas de pacientes, que en algunos casos han tenido resultados fatales al registrarse la muerte de varias pacientes.

Todo parece indicar que Vila no pudo con la presión de la sociedad y del personal médico que exigen que abra el Siglo XXI.

Te puede interesar: Músico de Yucatán muere tras negarle atención en cuatro hospitales

Sin dar mayores detalles de la reunión, tal parece que Vila Dosal se pretende lavar las manos con respecto a una tan anunciada saturación hospitalaria, ya que han sido muchas las ocasiones en las que alega que Yucatán aún cuenta con capacidad hospitalaria y no ha cedido a la presión que ha ejercido el personal de salud y la sociedad misma que le exigen que habrá el hospital del Siglo XXI, el cual parece que no abrirá sus puertas pronto, ya que el mismo Secretario de Salud de Yucatán, Mauricio Sauri Vivas ha anunciado que no cuenta con personal médico.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí