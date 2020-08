Mauricio Vila acepta posible semáforo rojo en Yucatán tras amenaza de Gatell

Tras diferencias públicas presuntamente aclaradas, el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López Gatell habría amenazado a Mauricio Vila y al grupo de gobernadores que coordina con sanciones de no acatar las medidas del semáforo epidemiológico federal.

Amenaza a gobernadores que cambien el semáforo de rojo a otro color con sanciones de hasta cárcel a funcionarios estatales. Habla de acciones rigurosas. — Víctor Sánchez Baños (@vsanchezbanos) July 30, 2020

Esto de acuerdo al reporte del analista Víctor Sánchez Baños quien asegura que Gatell realizó la amenaza durante una reunión por videollamada con miembros de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) encabezados por Mauricio Vila, gobernador de Yucatán y uno de los dirigentes que más se ha resistido a regresar al semáforo rojo en el país.

Chairos en defensa de @HLGatell,este es el audio de la reunión de la @CONAGO_oficial sobre la amenaza de sanciones penales por mal uso del #SemaforoEpidemiológico.



Aún tenemos media hora más de audio. pic.twitter.com/e4oCGZLF7y — Víctor Sánchez Baños (@vsanchezbanos) July 31, 2020

Una serie de audios publicados por Sánchez Baños indica que Gatell habría mencionado durante la reunión la aplicación de sanciones administrativas y penales a gobernadores que decidan cambiar de color a su estado mientras este se mantenga en rojo a nivel federal.

Mauricio Vila ‘preocupado’ por semáforo obligatorio y sanciones de Gatell

El gobernador Mauricio Vila, afirma en uno de los audios de la videoconferencia estar ‘preocupado’ tras entender que el semáforo federal es obligatorio y recibir la amenaza de sanciones por parte del subsecretario Gatell.

Y no es para menos ya que esta no fue tomada a la ligera por diez gobernadores de la Conago quienes decidieron solicitar la renuncia de Gatell, sin embargo Mauricio Vila, alguna vez reacio a considerar regresar al semáforo rojo a pesar del llamado de la ciudadanía y la oleada de casos en Yucatán, parece haber ‘recapacitado’ tras aceptar por fin la posibilidad de un retorno al cierre de actividades no esenciales que se definiría el próximo lunes.

