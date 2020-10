Mauricio Vila, a la baja entre sus gobernados

Los errores en la toma de decisiones y la pésima capacidad y experiencia de su gabinete hicieron que ahora el gobernador de Yucatán Mauricio Vila Dosal esté perdiendo rápidamente la aceptación entre sus gobernados, quienes nuevamente recordaron que como alcalde de Mérida, se le detectaron más de 21 empresas “fantasmas” a quienes les otorgó contratos por más de 219 millones de pesos, a lo que se suman otros yerros en ISSTEY, Turismo; Salud, SEGEY, etc.

Diversos sectores de la población ya sufrieron en carne propia la ineficacia del gobierno de Vila, al conseguirse cero resultados para lograr la recuperación económica de la entidad y al contrario, se mantiene estacionada y en ocasiones al alza la pandemia desde hace más de seis meses.

Todo lo anterior ya se vio reflejado en la reciente visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde en otros tiempos Vila era bien aceptado por la comunidad, ahora es todo lo contrario, existió rechazo e indignación, porque todavía tuvo el descaro de solicitar apoyos cuando desapareció los mil 500 millones del préstamo que le autorizó el Congreso del Estado.

No hay rendición de cuentas

Así lo sostuvo desde el Senado de la República, la legisladora Verónica Noemí Camino Farjat, quien alzó la voz a nombre de la inmensa mayoría de yucatecos que no han sido escuchados y menos atendidos para señalar que las malas decisiones del gobernador Vila Dosal y su equipo, recrudecieron los efectos económicos y de salud en la entidad provocados por el Covid 19, donde pese a que se le autorizó dicho crédito por 1 mil 500 millones de pesos, denominado “Plan de Contingencia”,no ha rendido cuentas a nadie.

En entrevista con La Verdad de Yucatán, expuso que la situación por la que atraviesa la entidad por este padecimiento no ha sido menor, ya que el impacto económico golpeó a la mayoría de las familias, tanto en las zonas urbanas, semiurbanas, rurales y costeras, así como al comercio, la industria, los servicios y también al turismo, entre otras ramas de la economía, situación que se recrudeció por los recientes fenómenos naturales de Gamma y Delta.

Expuso que lo que se padece todavía en el centro de la capital y en si en toda la entidad: “no es un impacto menor, al contrario, es un golpazo que ha provocado la baja de los negocios y su cierre. Lo criticable es que cerraron la economía desde el 17 de marzo mientas en otros estados fue hasta el 1 de mayo.

Externo que Vila en ningún momento consultó a la ciudadanía, lo que ellos también pensaban, no hubo manera de informar”. No se consultaron a los ciudadanos, puntualizó, “ha sido un grave error”.

Asimismo dijo que en algunos medios de comunicación no se ha difundido la grave crisis que se vive en todo el estado, ni siquiera lo que ocurre en el Centro de Mérida, donde así como hay grandes negocios también hay pequeños, donde la gente con el rayo del sol tiene que caminar nueve cuadras y no ha sido suficiente el servicio de traslado para mujeres embarazadas y personas discapacitadas promovido por el ayuntamiento, “eso no da, no aguanta, que además es un refrito de hace muchos años.

La Verdad Yucatán 13 de octubre

Sobre la mala administración de recursos criticó el exagerado gasto en el ramo de comunicación: “demasiado presupuesto antes el PAN lo criticaba y cuestionaba ahora, ni de chiste, lo encubre. Y en hecho de que en los medios de comunicación no se digan las cosas como son y únicamente se publiciten los boletines oficiales es señal de que algo está mal, nos muestra algo oculto”.

Datos duros

Conforme a la casa encuestadora “México Elige”, tiene un 69.2% de aprobación por la ciudadanía, mientras que Mauricio Vila Dosal (PAN), quien tiene un 66.7% y el de Campeche, Carlos Miguel Aysa González (PRI) con 49.0%, o la de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ostenta el 47.4% (Morena) y el de Tabasco Adán Augusto López Hernández (Morena) quien tiene 44.3%.

El gobernador de Quintana Roo, Joaquín González, solo es superado por cinco décimas por el de Querétaro, Alejandro Domínguez Servién (PAN), quien ostenta el 69.7%, en el levantamiento demoscópico realizado con fecha límite del pasado 11 de octubre.

Los que le siguen atrás además de Vila Dosal son Carlos Mendoza Davis (PAN), con un 65.6%; Marco Antonio Mena Rodríguez (PRI) de Tlaxcala con 65.1%. Por su parte la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano (PRI) sumó 60. 2%.

En tanto que el Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel (PRI), sumó 60.1%. Por su parte Orozco Sandoval(PAN), de Aguascalientes tuvo 57.7% de aceptación. Por su parte Alfaro Ramírez gobernador de Jalisco, sumó 55.6%.

El de Hidalgo del PRI,p; Omar Fayad Meneses, tuvo 55.3%. El de Guanajuato, Sinhué Rodríguez Vallejo (PAN) 53.5%.

El de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna sumó 53.0; el de Guerrero, Héctor Astudillo Flores (PRI), 50.3%. En tanto el de Coahuila, Miguel Riquelme Solís (PRI), tuvo una calificación de 48.2%. El de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa (PRI), fue evaluado con el 47.2% de aceptación;Francisco García Cabeza de Vaca (PAN) de Tamaulipas tuvo 44.8%.

Por su parte el de Chiapas, Rutilio Escandón Cárdenas (Morena), 43.5%. José Rosas Aispuro (PAN), de Durango, contabilizó 43,3%. En tanto que el de Nayarit, Antonio Echevarría García (PAN) tuvo 42.4%. En Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez (Morena), sumó 42.4%. El de Puebla, Miguel Barbosa Huerta también de Morena 42.3% d aceptación. En Nuevo León el “independiente”, Jaime Rodríguez Calderón sumó 40.6%. En tanto que el de Chihuahua, Javier Corral Jurado (PAN), 39.7%.

Aprobación de gobernadores

En Baja California, Jaime Bonilla Valdés (Morena), fue evaluado con el 36.9; en tanto que Juan Manuel Carrera López de San Luis Potosí, tuvo 35.6%. En el estado de México, Alfredo Del Mazo Maza sumó 35.4%. Por su parte Peralta Sánchez de Colima tuvo 31.2%; mientras que Silvano Aureoles Conejo de Michoacán (PRD), 26.7%. Por su parte el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo del Partido Encuentro Social tuvo 17.5%.

Nulidad en Turismo

De lo último contra “contratadora” de espectáculos, Michelle Fridman, a quien nombró Vila como secretaria de Fomento Turismo, está la denuncias de los Integrantes de la comunidad turística de Yucatán quienes alzaron la voz para denunciar que continúa operando su empresa, Eme Media, como complemento a su actividad con lo que incurre, sostienen, en un claro conflicto de intereses ya que es, a la vez, juez y parte. Exigieron una investigación a conciencia por parte de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del estado de Yucatán para evitar impunidad y saqueo de más recursos.

Asimismo Luis Herrera, quien preside la Asociación de Agencias Promotoras de Turismo de Yucatán, destacó que el gobierno de la entidad al idear su plan de reactivación económica, lo hizo basado en un sistema de Olas: tres diferentes momentos en los que los giros económicos se reactivarían. Quizá se pensaba que cada Ola entraría en operación con 15 días de diferencia. Ahora a meses de haber iniciado la Ola 1, no hay todavía indicios de que se pueda echar a andar la Ola 2.

Por lo que apuntó, dicha perspectiva a largo plazo no estaba contemplada al redactar el plan de reactivación del estado, porque no es viable mantener cerrados hasta bien entrado el próximo año los giros de la llamada “Ola 3”, como teatros y otros atractivos turísticos y en general, actividades de esparcimiento. Y digo no es viable, porque hay que sumarle los ya los meses que todos esos giros han estado cerrados.

Por eso destacó que es urgente que el gobierno del estado encuentre nuevos mecanismos para echar a andar la economía, de una forma en la que todos los giros tengan cabida, siguiendo las medidas sanitarias necesarias, que al mismo tiempo no impidan la factibilidad económica de los negocios.

Te puede interesar:CRITICAN a Mauricio Vila por aparecer para la foto 3 días después de la tormenta

“No hay que perder de vista lo que cada una de estas industrias aporta al Producto Interno Bruto estatal comparadas con las otras dos actividades más importantes del estado: turismo 12.5 por ciento, construcción 11.9 por ciento, comercio al por menor 11.6 por ciento (cifras tomadas del programa estatal de turismo). En el caso de la cultura, a nivel estatal no pude encontrar cifras claras de su aporte al PIB, pero su relevancia no es menor, sobre todo cuando consideramos la permeabilidad que tiene la cultura en el patrimonio y la relevancia de las industrias culturales y creativas”, concluyó.