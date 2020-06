Mauricio Vila: “Mientras haya capacidad hospitalaria, semáforo rojo no regresa”

De acuerdo con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, el semáforo epidemiológico no regresará a color rojo, porque aún hay suficiente capacidad hospitalaria para atender los casos nuevos de coronavirus Covid-19.

El mandatario mencionó que el gobierno no puede pedirle a la gente quedarse en casa, ya que si no salen no comen y resaltó que Yucatán todavía tiene suficiente capacidad hospitalaria para atender casos de Covid-19.

Mauricio Vila no piensa que el semáforo epidemiológico regrese al color rojo en Yucatán.

“Mientras tengamos capacidad hospitalaria no se puede volver a semáforo rojo, porque el coronavirus llegó para quedarse y debemos acostumbrarnos”.

Lo anterior fue expresado por Mauricio Vila en una entrevista que Cadena Rasa Noticias le realizó e indicó que el gobierno no puede esperar a que la gente se quede en casa, porque si no salen a trabajar, no habrá que comer.

Vila Dosal dijo que hay gente que le pide que por el número de casos de los últimos días, que se vuelva a cerrar todos los negocios, pero fue claro: “Mientras no se rebase la capacidad hospitalaria, no volveremos a ese punto”.

Cuidarse, depende de uno mismo, dice Mauricio Vila

Sobre el tema, el mandatario dijo que en camas de terapia intensiva disponibles en Yucatán la ocupación es del 23 por ciento y de las camas totales de 46 por ciento, que es un número menor incluso que en tiempos de Covid-19.

Mauricio Vila asegura que Yucatán aún tiene capacidad hospitalaria para antender el Covid-19.

Agregó que hasta la fecha no se han utilizado las instalaciones del Centro de Convenciones Siglo XXI y en el caso de Valladolid, sí se está usando el hospital temporal debido a un desabasto de oxígeno en el hospital general.

Mauricio Vila dijo que en la etapa de nueva normalidad, que ha permitido la reapertura de varios sectores económicos, la responsabilidad de respetar y aplicar medidas de prevención recae en cada uno de los ciudadanos.

Señaló que la gente es responsable si usa el cubrebocas, gel antibacterial, lavado constante de manos, mantiene su sana distancia y no asiste a fiestas, ya que no sólo se cuida a uno mismo, sino también a las demás personas.