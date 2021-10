Mau López, el tiktoker de Yucatán con más de dos millones de seguidores

Mau López es un tiktoker de Yucatán que se coloca entre los favoritos de la aplicación, quien recientemente se volvió tendencia por un vídeo publicado en tiktok, lo que hizo que muchas personas comenzaron a preguntarse quién es, por lo que en La Verdad Noticias te diremos quién es.

Es un joven tiktoker que cuenta con más de 2.3 millones de seguidores y 256 millones de likes en la plataforma, además que cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram.

Cabe mencionar que también tiene una cuenta de YouTube con más de 200 mil seguidores.

Con 24 años de edad, este joven fue incluido entre los 10 tiktokers que se apoderaron de las redes sociales en la revista ‘Quién’.

¿Quién es Mau López?

Ha hecho trabajos de modelaje.

Mau es un influencer yucateco que nació en Mérida, Yucatán, el 10 de enero de 1996, cuyo nombre completo es Mauricio López Castaldi y ha logrado su popularidad en redes sociales gracias a vídeos, bromas, retos y sus publicaciones en YouTube.

Si bien ahora es considerado como uno de los mexicanos más influencers en México, en sus inicios no tuvo tanta fama, ya que inició en la extinta aplicación VINE, donde compartia vídeos, los cuales no eran constantes, por lo que no despegó su carrera en VINE.

Dedicado a su vida personal, el joven logró trabajos de modelaje, incluso participó como modelo para Dolce & Gabbana. Se sabe que cuando era niño tuvo una participación en un capítulo de la caricatura ‘Dora la exploradora’.

Tiene una conexión especial con su hermana.

Mau comenzó a subir vídeos a tiktok sin imaginar la fama que alcanzaría, ya que su simpatía atrajo la atención de sus seguidores, los cuales crecían de manera exponencial.

En una entrevista comentó que sus vídeos son muy espontáneos y que realmente no se prepara para hacerlos:

‘Para nada, no son preparados; agarro mi celular y en ese momento, como salga, nunca hago un script’.

Ante la fama que alcanzó en tiktok, en 2020 decidió emprender su carrera como youtuber con un vídeo de pocos minutos que llamó ‘my life’, donde mostró un poco sobre su vida personal y privada.

Luego de ver el alcance que tuvo a inicios del 2020, decidió sumarse a ‘Lyfe MX’, junto con otros influencers.

También decidió lanzar su propia línea de collares y medallas de edición limitada hechos por él mismo, donde dijo que puso su cariño y empeño.

Pero esto sólo es un poco de lo que he hecho, sin embargo tiene otros gustos como escuchar música fuerte, por lo que tiene una bocina que suele llevar a todos lados donde va.

Mau López hace contenido sobre viajes, estilo de vida y vivos sobre su vida cotidiana.

