Matrimonios gay, un calvario en Yucatán

Pese a que no existe en el estado de Yucatán una ley para legalizar bajo la figura del matrimonio civil, la convivencia entre parejas del mismo sexo, las uniones homoparentales van ganando terreno bajo el amparo de sentencias dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El camino jurídico y un tanto tortuoso, que han tenido que transitar las parejas de un mismo género para cumplir su deseo de casarse por las leyes civiles, fue relatado por las parejas compuestas Karla Alpuche Cárdenas y Lorena Núñez Márquez, una de las primeras en obtener un amparo para constituirse en matrimonio y la integrada por Luis Repeto y Miguel Rosado Peón, quienes han protagonizado la más reciente boda civil gay.

Parejas de matrimonios del mismo sexo van ganando terreno en Yucatán.



Vía jurídica



Los cuatro hablaron de los beneficios en materia de pensiones y seguridad social para las parejas gay que como ellos han contraído matrimonio luego de ganar amparos, ya que en Yucatán no existe una ley que avale la unión civil entre personas del mismo sexo.



“Obtener un amparo de los jueces federales y lograr por este medio un matrimonio, no nos deja fuera de la gran cantidad de discriminación que aún existe sobre todo entre los funcionarios públicos, ya que la población cada vez es más abierta a esta modalidad de formar familia”, explicaron.

Aunque con diferencias de años, las dos parejas coincidieron que a pesar que es más tardado esperar una sentencia de los jueces en materia de amparo para una boda civil, -en vez que ya existieran las modificaciones a las leyes de familia- la aceptación entre la población ha ido en aumento.

Esta pareja muestra su certificado de matrimonio, que con mucho esfuerzo lograron obtener.

“Mucho tienen que ver los medios informativos y la forma cómo están manejando este tema, porque en nuestro caso hubo una publicación cuyo título incitaba a la discriminación y al odio por lo que los internautas reaccionaron en ese sentido, pero hubo otra publicación que trataba el tema con respeto y de esa misma forma respetuosa, reaccionaron las personas en redes sociales”, explicó Miguel Rosado León.

“En nuestro caso, tuvimos el apoyo de vecinos y una parte de la familia en nuestra decisión de casarnos, pero antes el de luchar jurídicamente por el amparo”, explicó Lorena, esposa de Karla, quienes además son madres de Karlo, un pequeño de 5 años de edad.



Libro exclusivo o excluyente



Hasta finales del 2018 de acuerdo con datos aportados por el Registro Civil de Yucatán, se habían registrado 53 casamientos civiles por la vía del amparo, siendo el matrimonio de Karla y Lorena uno de los primeros en ganar un amparo, cuyo matrimonio quedó inscrito en el libro 01.

El libro es una especie de expediente multicolor, porque es el único en el que a partir de la boda de las dos mujeres, se inscriben los enlaces entre personas del mismo sexo.

A ello se debe que las parejas homosexuales que desean contraer matrimonio, solo pueden hacerlo ante la oficialía número 1 del Registro Civil o pagar los derechos extras para que el juez de esta oficialía acuda algún domicilio o salón de eventos a realizar el enlace el cual quedará registrado en el libro 01.

“Cuando obtuvimos nuestra acta, vimos que tenía la leyenda: “matrimonio por cumplimiento de sentencia”, y luego de entender que la sentencia tenía un vencimiento, por ende el acta matrimonial podría tener una nulidad o vencimiento, por lo que de nuevo regresamos al registro a solicitar que esa leyenda fuese quitada.

Certificado de matrimonio de una pareja de hombres que unieron sus vidas bajo el régimen de separación de bienes.



Por su parte Luis Repeto, esposo de Miguel Rosado, mencionó que el uso de un solo libro para asentar las uniones de parejas de un mismo sexo, no solo es discriminatorio, sino podría ser riesgoso, porque podría darse el caso que algún homofóbico con acceso al registro, pudiera destruir el libro y de una sola vez “desaparecer la evidencia de los matrimonios realizados hasta ahora”

Al respecto Pablo Alemán Góngora dijo que otro inconveniente que han detectado las parejas del mismo sexo es que no pueden solicitar sus actas en las Unidades de Servicios Electrónicos (USE), porque no están digitalizadas; ante ello su esposo, Douglas Canul Rodríguez, consideró que el uso de un solo libro y la falta de digitalización de las actas matrimoniales, podría ser la venganza de las autoridades civiles.

“Conseguiste un amparo para casarte, entonces te sigo discriminando al ponerte en un libro aparte y tu acta no estará en el sistema digital”, mencionó.

Iniciativa en el Congreso



El encuentro de las parejas, ocurrió en el preámbulo de la actual legislatura sobre la posibilidad de aprobar las reformas en el código de familia en el actual periodo de trabajo que concluye en abril de este año, para dar paso al matrimonio igualitario en el estado de Yucatán.

Al interior del recinto legislativo yucateco hay posiciones encontradas, hasta ahora los coordinadores de las bancadas del PAN y PRD, Alejandro Cuevas y Rosa Adriana Díaz Lizama, respectivamente han externado en diferentes tonos, su resistencia a que se discutan las reformas al código de familia para dar paso a una nueva ley que regule la unión civil entre personas del mismo sexo.

Mientras que los diputados coordinadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), Felipe Cervera y Silvia López Escoffié respectivamente no solo han tenido una postura de aceptación, sino que han expresado la necesidad de analizar ya las propuestas enviadas desde el periodo pasado por parte del ejecutivo al legislativo estatal.



Se oponen a las reformas civiles



A las voces en contra de la posible aprobación de las reformas civiles, el Frente Nacional por la Familia (FNF) se unió al rechazo del matrimonio igualitario y pidió un diálogo con los diputados locales, con el fin de ser escuchados ante la iniciativa, que pretende “redefinir el matrimonio civil, en el estado de Yucatán”, de acuerdo con lo dicho por Víctor Pinto Brito, representante del Frente Nacional por la Familia.

Se dijeron preocupados, porque el proceso legislativo que está en marcha obedece a criterios ideológicos que buscan complacer la agenda de ciertos grupos de la población, en lugar de buscar un bien común para la sociedad en general de Yucatán.



Postura de la iglesia



Sobre el tema el arzobispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez Vega, ha comentado a últimas fechas que “personas del mismo sexo que vivan juntas siempre ha habido y habrá, pero llamarlo matrimonio igualitario es otra cosa, porque no lo es.

Pueden convivir, siempre ha sucedido, que la ley se ajuste para darle los derechos, que son indispensables para que lleven una vida digna pero equiparlo como un matrimonio, la iglesia no lo acepta, simplemente lo respeta y se pide a la ley que se ajuste a lo necesario para que no les falten los derechos respectivos, dignas de un ser humano”, argumentó.

Bodas gay, rompen barreras legales

Las uniones entre parejas del mismo sexo o matrimonios igualitarios van ganando terreno en Yucatán, bajo el amparo de sentencias dictadas por la Suprema Corte



53 parejas se han casado por la vía del amparo en Yucatán

40 han ganado amparos y están por poner fecha de boda.

100 parejas del mismo sexo se han casado en estados cercanos donde la ley lo permite



LINEA DE TIEMPO

CASOS MEDIÁTICOS

Noviembre de 2010

Manuel Rafael Rodríguez García y Ana Naomi Arjona Rosas, (trasvesti) se convirtieron en la primera pareja del mismo sexo en casarse por lo civil en Yucatán.

Agosto de 2013

Javier Alberto Carrillo Esquivel y Ricardo Arturo Góngora Zaldívar, fueron los primeros hombres en lograr una sentencia de la SCJN para contraer matrimonio en Yucatán.

Enero de 2014

Karla Alpuche Cárdenas y Lorena Núñez Márquez, se casan luego de tramitar un amparo.

Lorena Pacheco Aguilar y Zully Solis Dzib, se casan luego de lograr un amparo.

Noviembre de 2017

María del Rosario Domínguez Ancona y Natalia Elena Tapia Franco, se convirtieron en la primera pareja de mujeres en casarse en Hunucmá municipio distinto de Mérida.

CONCUBINATO

Febrero de 2019

Ana y Janeth sientan un precedente, por ser el primer caso en el municipio de Ticul en conseguir un reconocimiento de concubinato en una pareja del mismo sexo.