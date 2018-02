Matrimonio forma pequeña monarquía en Maxcanú

Maxcanú

Buscando igualar a su esposo, Camilo de Lelys May y Cauich, quien ha gobernado 3 veces Maxcanú, Reyna Marlene de Los Ángeles Catzín Cih, buscará en la elección de este año llegar por tercera ocasión a la alcaldía de ese municipio, del cual, en los últimos 24 años, el matrimonio May Catzín ha gobernado 12.

Tanto Camilo May, tres veces presidente municipal, 1995-1998, 2001-2004 y 2012-2015, como Marlene Catzín, dos ocasiones alcaldesa, 1994-1995 y 2010-2012, han llegado al palacio municipal de Maxcanú bajo los colores del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En las cinco administraciones que ha presidido este matrimonio, muchas han sido los señalamientos que ciudadanos de ese municipio han hecho en contra de los May Catzín, que van desde el condicionamiento de entrega de apoyos hasta enriquecimiento ilícito, pues aseguran que tanto Marlene Catzín, Camilo May y su hijo, Camilo May Catzín, quien fue candidato a alcalde en el 2015, y que perdió contra Romulo Uc, son dueños de diversas concesiones de placas, así como de otros negocios más en ese municipio.

DENUNCIAS

De hecho, Reyna Marlene de Los Ángeles Catzín Cih, al finalizar su último período como alcaldesa, 2010-2012, donde se caracterizó por denuncias de múltiples actos de corrupción y sus reiteradas negativas a cumplir la Ley de Transparencia, fue acusada de no ejercer, en el 2011, y apropiarse de 6.8 millones de pesos de un programa para construcción de pozos de absorción.

Por su parte, Camilo de Lelys May y Cauich, al culminar su más reciente período como alcalde de Maxcanú, que fue de 2012 a 2015, fue señalado y denunciado públicamente de dejar un municipio en total abandono, con serios problemas de carencia de servicios públicos, principalmente la recoja de basura.

Además del abandonó del municipio, Camilo May fue señalado como el responsable de los problemas económicos de Maxcanú, pues días antes que dejará el ayuntamiento, en su discurso de su último informe, aseguró que dejaba en las arcas municipales un millón 400 mil pesos para atender las necesidades primordiales del lugar.

Sin embargo, al recibir la administración el actual alcalde, Rómulo Uc, la sorpresa fue desagradable, pues aparte de las deudas heredadas por May y Cauich, en las arcas municipales no había ni un peso, además de que Camilo May dejó la mayoría de las oficinas del palacio municipal sin mobiliario y equipo, así como que no pagó el último mes a sus trabajadores, lo que fue otro serio problema que tuvo que enfrentar el nuevo alcalde que asumió el cargo el 1 de septiembre de 2015.

Así, con la nueva designación Reyna Marlene de Los Ángeles Catzín Cih como la abanderada del PRI en Maxcanú, el tricolor parece que le apuesta a cartuchos “quemados”, dejando de lado a nuevos cuadros priistas de ese municipio que ofrecen una nueva forma de hacer política y de gobernar.