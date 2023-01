Mateo, el niño que murió solo en su hamaca

Yucatán termina enero con desgracias. Más de 20 suicidios, un feminicidio, menores desaparecidos y, hace unos días, un menor fallecido, víctima del descuido y la negligencia, ¿pero de quién?

El municipio de Kanasín, una de las localidades que ha crecido exponencialmente en los últimos años, fue el escenario donde un menor de cuatro años murió acostado en una hamaca.

Vivía con su abuela

Se llamaba Mateo y vivía con su abuela materna por una decisión de las autoridades estatales, específicamente de la Procuraduría de la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes (Prodennay), que le otorgó la custodia.

En febrero de 2021, María Pilar, una joven de 20 años, fue víctima de feminicidio por parte de su ex pareja, Wilberth, apodado “El pescado”, en el fraccionamiento Santa María Chuburná, al oriente de Mérida.

Tras una relación de siete años, la mujer habría intentado escapar en varias ocasiones del círculo de violencia que vivía hasta que logró ingresar a un refugió para mujeres, donde en 2020 salió para irse a Tetiz, presuntamente con la ayuda de la suegra.

Pero al no recibir ayuda y asilo de su madre, la difícil situación económica la obligó a volver a Mérida para buscar un trabajo y después regresó con el padre de sus hijos.

Fue el viernes 19 de febrero de2021, cuando fue asesinada con un arma blanca. El feminicida huyó y a los dos días fue arrestado en un parque del fraccionamiento Polígono 108. Fue hasta noviembre de 2021 cuando a Wilberth lo sentenciaron a 50 años de prisión, tras confesar que la había asesinado por celos.

De los menores

Con la madre fallecida y el padre en la cárcel, Mateo y su hermana, de entonces seis años, quedaron bajo el cuidado de la abuela paterna, aunque más tarde la Prodennay determinó pasarle la custodia a la abuela materna.

“Primero estuvieron conmigo y luego hasta me impidieron verlos, yo nunca encubrí a mi hijo por lo que hizo y aun así dejé de tener contacto con ellos, temó que le vaya pasar algo a mi nieta”, dijo Marcela, la abuela paterna.

Los vecinos, que no quisieron ser identificados en sus relatos, mencionaron que nunca escucharon gritos o señales de maltrato, pero sí muchas veces dejaban solos a los niños y no sabían si asistían a la escuela, ya que no tenían relación con otros niños.

La tragedia

Fue el 26 de enero pasado cuando el menor de cuatro años de nombre Mateo aparentemente empezaba a ir constantemente al baño y avisó a sus familiares de un dolor que lo aquejaba, sin embargo, no recibió atención médica.

Se sabe que el menor aparentemente fue al baño y se cayó, pero al no saber cómo atender la situación, su tío Iván, de 27 años, lo habría reprendido y llevado a acostarse a la hamaca donde normalmente dormía, en la sala de la casa, pasada las seis de la tarde.

Fue entre ocho y nueve de la noche, cuando la abuela regresó del trabajo e ingresó al predio, abrió la puerta y vio al pequeño Mateo acostado en la hamaca, donde se dio cuenta que estaba frío y muy pálido, por lo que llamó rápidamente a los números de emergencia.

Posteriormente, al arribo de las autoridades, se confirmó el deceso. Iván fue detenido tras caer en contradicciones y aparentemente confesar que le habría dado una tunda a su pequeño sobrino.

El predio fue asegurado y arribaron agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI), quienes iniciaron las primeras averiguaciones, mientras personal del Semefo se encargó del levantamiento del cadáver para su traslado a la morgue, donde se realizó la autopsia.

Aunque la Fiscalía General del Estado de Yucatán no ha dado a conocer la verdadera causa de muerte del menor, ésta pudo haber sido "complicaciones por gastroenteritis aguda", es decir, se habría enfermado por ingerir agua o alimentos contaminados, ante el descuido de la familia.

El tío de Mateo fue liberado y aparentemente no tendrá cargos, pero las autoridades no han dado a conocer información oficial todavía.

¿Qué pasó con la niña?

Hasta ahora, la hermana de Mateo se encuentra en calidad de desaparecida y es buscada por la abuela paterna, quien se enteró la misma noche de la muerte de Mateo.

