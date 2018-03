Mascotas en peligro mortal

Al menos 70% de veterinarios que receta medicamentos es patito; van por ley que regule tratamiento médico animal

Veterinarios yucatecos han propuesto la creación de la tenencia responsable de mascotas, que conlleva la elaboración de un registro de control de propietarios para crearles responsabilidad en cuanto a salud, bienestar y cuidado de los animales. Durante su visita a la Mesa de Redacción del Diario La Verdad de Yucatán, Arturo Guilbardo Rodríguez Mézquita, presidente del Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas en Pequeñas Especies A.C., y Enrique Marín Pech, del Comité científico de esta asociación, señalaron que la propuesta ayudará a tener un control estadístico sobre la población animal que permita abatir con certeza la proliferación reproductiva sin control, abandono, maltrato animal y enfermedades de los mismos que repercuten en problemas de salud pública.Surgió hace 19 años con la intención de combatir la rabia que era trasmitida por perros y gatos, así fue como el colegio se enfocó en la salud pública. Al principio éramos 28 socios y en la actualidad somos 50 miembros.La parte legal, desde la constitución de la organización con una personalidad propia, con capacidad de hacer propuestas al Congreso del Estado, el gobierno federal, estatal y municipal. Salimos a las calles para promover una ley de protección a la fauna, pasaron más de 15 años y se logró. Luego vino otra parte difícil, porque esa ley tuvo que reglamentarse en los municipios. El Ayuntamiento de Mérida fue el primero que tuvo su reglamento, la parte del control sanitario y protección de la fauna doméstica, que podemos considerar que fue un logro del colegio.Gracias a los medios de comunicación logramos que nos permitieran encabezar la actividad de prevención y control de la rabia en Yucatán. Por primera vez a un grupo colegiado le daban la oportunidad de que uno de sus elementos tuviera la posibilidad de programar, de plantear la mejor vacuna del mundo, de buscar por todos los medios que se lograra una actividad exitosa. Aunado a eso el Gobierno Federal instituye dos semanas nacionales de vacunación, solo se hacía una jornada anual, pero a partir de que entramos en el trabajo de prevención y control de la zoonosis y de la rabia, la federación estableció dos semanas nacionales de vacunación: una en septiembre y otra en marzo. Comenzó un trabajo muy fuerte, en cada consultorio se aplicaba la vacuna, actividades de barridos se les dice, es casa a casa en las colonias y fue bajando la estadística de animales rabiosos en la ciudad y con ello disminuyendo las muertes de los seres humanos en el Estado.Sí, puede ser a mediano y largo plazo, pero las autoridades deben apoyarnos. Sobre todo en la tenencia responsable, si no tenemos control, si no hay un registro, si informamos bien a la ciudadanía esto nos llevaría a que el proyecto tenga éxito. Hay países que ya la tienen. Acabemos con la proliferación reproductiva anárquica que tiene el Estado, en donde se hacen campañas que son muy buenas pero no suficientes, porque esterilizamos a cien y al rato ya hay 200, y así por el estilo en cuestión de enfermedades. No olvidemos que la profesión veterinaria juega un papel muy importante en la comunidad ya que son unos elementos muy valiosos en la salud pública.Tenemos la tenencia responsable de los animales que es básico, también un registro y control pero eso debe hacerse con todas las agrupaciones y gremios para tener un control sobre todos esos negocios que están en el giro que están fuera de las normas al no contar con un veterinario profesional, pero hacen el trabajo de un veterinario, ya que aplican biológicos sin conocimiento y esto puede desencadenar problemas que se revierten en la imagen de los médicos.Efectivamente no son médicos, trabajan como estéticas.Porque hay flexibilidad por parte de las autoridades federales y estatales que no han hecho su trabajo, eso hay que reconocerlo, con el argumento de que ‘todos tiene derecho’ pero se hacen mal las cosas, porque alguien que no es profesional que esté dando consulta, tratamiento y prescripción médica trae un alto riesgo y por lo regular ha habido casos en que se muere el paciente o quedan peores y la persona que lo atendió no se responsabiliza.Exacto y luego dicen que los veterinarios son terribles. ‘Me mataron a mi perro, un veterinario tal por cual…’.Por cada empresa legal hay dos ilegales. Muchos de éstos lo propician cuando ofrecen medicamentos en el mostrador. Ellos tienen experiencia para surtir las recetas que nosotros mandamos, pero aprender a sugerir y se comienzan a cometer atrocidades. Los humanos adquirimos medicamentos similares cuando no nos alcanza el dinero para comprar originales, pero en este caso la proliferación se debe a que la gente prefiere ahorrase unos pesos para no acudir con un profesional.Exhortamos a la industria farmacéutica, a los fabricantes de alimentos, a todos los que estén involucrados en el giro de la veterinaria que cumplan con la ley, que se apeguen a la normatividad como lo explica la NON064ZOO y la 012 que hablan específicamente de la actividad y de las prescripciones.Hay prácticas desleales por parte de las farmacéuticas, los distribuidores que les venden biológicos, les venden antibióticos, les veden medicamentos que deben ser bajo prescripción médica y con recetarios cuantificados y foliados por un profesional.El gobierno federal ya está poniendo un poco más de atención en el caso del Cinacica para exigir no solo a esos giros sino a las clínicas, hospitales, a los profesionales para que se cumpla en cuanto a la normatividad cosa que nosotros siempre hemos estado con la disposición de que nuestros agremiados la cumplan y promover que así sea para que haya una respuesta más atinada en cuanto a un desempeño ético y responsable.Hay una ley de sanidad animal que está bien escrita y está bien planificada, la aplicación le corresponde a la Sagarpa, ellos tienen brazo operativo para que este se realice de una manera correcta. Existe la ley general de salud animal que es la que norma ese tipo de actividades y si eso no se está realizando bien, bueno ahora empiezan a visionar ya cambios, por ejemplo, ahora pidieron la receta cuantificada.No, apenas estamos elaborando los documentos, porque en primer lugar la Sagarpa ya se dio cuenta, porque ya se hacen las visitas a los distribuidores están apretando un poquito más las tuercas por la cuestión de los barbitúricos los anestésicos. Pretendemos que se lleve a cabo un control estricto en cuanto la distribución, venta y comercialización de la cuestión farmacéutica, en especial de los barbitúricos y antibióticos.Acabar con la proliferación reproductiva anárquica que tiene el Estado respecto a perros y gatos, así como responsabilizar a dueños de mascotas y a médicos veterinarios sobre el cuidado de los animales.También se busca que las autoridades regularicen de forma adecuada a los establecimientos veterinarios, ya que muchos de estos comercios laboran sin un médico veterinario titulado.