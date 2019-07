Más de 30 mil ancianos en pobreza y abandono

Alrededor de 34 mil 906 adultos mayores, es decir, 15 por ciento de la población de más de 60 años en Yucatán, debe trabajar para mantenerse, ya que no tuvo acceso a un retiro o jubilación, además, sólo hay una política pública federal que les brinda apoyo, lo cual ocasiona que los ancianos vivan en situación de “vulnerabilidad, pobreza y abandono”, informó la investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Gina Villagómez Valdés.

La especialista menciono que a nivel mundial y local hay un crecimiento acelerado del sector de la tercera edad, y en México existe el programa 68 y más para apoyarlos, “Es el único proyecto gubernamental que asiste a los ancianos dándoles una pequeña cantidad, que aunque no les cambia la vida, sí les modifica el ánimo porque tienen un pequeño recurso para aportar a la familia y no sentirse una carga, el mayor problema es que la sociedad no se está preparando para esa etapa, lo que ocasionará que el problema crezca”

Docente Gina villagomez, insta a prepararse para las vejes y mejorar políticas publicas.

Actualmente 50 por ciento de los adultos mayores vive con sus parejas, es decir, cerca de 116 mil 356 viven con personas de su misma edad, lo que genera que otros familiares se alejen por pensar que están acompañados.

18 por ciento de los adultos mayores (41 mil 888 individuos), viven solos por viudez o divorcio. La mayoría son mujeres y en algunos casos, especialmente entre las clases económicas medias y altas, los familiares se preocupan únicamente por brindarles bienes materiales,no hay un acercamiento emocional.

Para la docente, estas situaciones ocurren porque a diferencia de épocas pasadas, las familias, buscan su propia movilidad social, “Es una cuestión cultural”.

“Actualmente la esperanza de vida es más prolongada. Por ello, comentó, es necesario que desde la juventud planeemos la vejez, y que tanto jóvenes como adultos hagan planes: que a partir de los 35 años inicien un ahorro, además que las políticas públicas deben trabajar para valorar a las personas de la tercera edad”.