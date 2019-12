Más de 200 mil trabajadores de Yucatán no recibirán aguinaldo este 2019

De acuerdo con cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Yucatán casi cinco de 10 trabajadores no recibirán aguinaldo este año por diferentes cuestiones.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al tercer trimestre de 2019, reveló que de 718 mil 457 personas catalogadas como personal remunerado, 478 mil mil 508 tendrán acceso a aguinaldo.

Más de 200 mil trabajadores de Yucatán no recibirán aguinaldo este año, según cifras federales.

Sin embargo, los 234 mil 365 restantes no recibirán la prestación que marca la Ley Federal de Trabajo de al menos 15 días de salario y no se sabe si recibirán o no la gratificación anual unos cinco mil 584 trabajadores.

Expertos en la materia han mencionado que los empleados tienen derecho por ley a esta prestación sin importar el tiempo que hayan laborado para el patrón durante el año, ya que se calcula la parte proporcional.

Asimismo, los expertos coincidieron en que si no lo reciben, pueden reclamarlo ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, y la misma ley estipula que tienen un año para reclamar esta prestación ante la justicia.

Respecto al pago de aguinaldos, los más beneficiados son los burócratas de Yucatán.

Burócratas, los que más aguinaldo reciben

Respecto a los trabajadores que no tienen contrato colectivo de trabajo, se les deberá otorgar 15 días de salario, mientras que en aquellos que sus relaciones laborales se rigen por contratos colectivo, el pago es superior.

Como ejemplo de lo último, se ha informado que los trabajadores del IMSS y del Gobierno Estatal y Federal reciben 40 días de salario, mientras que los que los del Poder Judicial de la Federación cobran cinco meses de sueldo.