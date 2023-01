Más de 100 iniciativas en la “congeladora” del Poder Legislativo de Yucatán

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo de Yucatán, Víctor Hugo Lozano Poveda confirmó que existen más de 100 iniciativas que no han sido analizadas, discutidas y mucho menos pasadas al pleno, ya que continúan en la popular congeladora del Congreso local.

El también coordinador de la bancada del PAN, recordó que el tema se viene arrastrando desde la pasada legislatura, provocando un rezago de iniciativas en la anterior legislatura.

“Estas fueron desechadas por acuerdos de la Junta de Gobierno anterior y hablamos de 110 iniciativas en ese entonces, ya sumariamos más de 250, pero hoy no hay un rezago importante”, afirmó.

Lozano Poveda aceptó que si existe la pausa en estos documentos, por lo que durante este periodo tendrán que “redoblar el esfuerzo para dictaminarlas lo más pronto posible, en el cuarto periodo de esta legislatura y de cara al quinto con un balance más armónico”.

Cabe destacar que en la actualidad se tienen pendientes entre iniciativas, exhortos y puntos de acuerdos 140 documentos en la congeladora, y que según ha denunciado el diputado morenista Rafael Echazarreta Torres se ha dado prioridad a temas que ha propuesto el mismo Poder Ejecutivo que encabeza Mauricio Vila Dosal.

En cuanto a las acusaciones del morenista, dijo que no es el único diputado que tiene iniciativas en proceso, ya que varios están en la misma situación incluso él, excusando que hay otras que se les han aprobado a Echazarreta, entre ellos puntos de acuerdo del propio diputado y otras de la misma oposición.

“Jamás voy a individualizar el trabajo legislativo y entiendo que hay algunos que quieran llamar un poco más la atención que otros, pero todos los diputados que han presentado iniciativa, tenemos iniciativas que ahí siguen esperando y algunas no son viables, hablando presupuestalmente o jurídicamente”, dijo.

Agregó que esta pausa no es un rezago intencionado hacia algún diputado, “incluso podemos hablar de que hay diputados de Acción Nacional que son lideres de debate en ese sentido por encima de otros”, afirmó.

En cuanto a la popular congeladora del Congreso de Yucatán, destacó que es un tema que se tendrá que atender durante este tiempo que queda de la legislatura.

“Vamos a ver que sea un refrigerador que está en proceso que sea solo de conservación, que no sea una congeladora que vaya el día de mañana pendientes, creo que el mantener en buen estado en refrigeración una iniciativa no quiere decir que no pueda tener viabilidad”, subrayó.