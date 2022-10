Marysol García, un talento mexicano de la aritmética mental

Marysol García Armenta es una niña de 9 años, que como todos los infantes de su edad en México cursa la primaria en una escuela de Jalisco, sin embargo, posee una habilidad para realizar cálculos aritméticos en la mente, como muy pocas personas en el mundo.

Gracias al programa Aloha Mental Arithmetic, el cual cursa desde los cuatro años, la pequeña originaria de la ciudad de Guadalajara ha podido desarrollar ambos hemisferios de su cerebro, condición que la ayudan a completar decenas de operaciones matemáticas en cuestión de cinco minutos.

Esta habilidad única le ha permitido destacar en justas regionales y nacionales de cálculo mental, las cuales sirvieron de preparación para enfrentarse junto a niños de México, Panamá, Guatemala, China, Estados Unidos, Inglaterra, Bangladesh, entro otros países, en el Campeonato Internacional de Aloha Mental Arithmetic, que se llevó a cabo el sábado 29 de octubre en Mérida, Yucatán.

Esta competencia que por primera vez en 29 años se llevó a cabo en un país latinoamericano, convocó en la capital yucateca a cerca de 500 infantes de varios países, los cuales enfrentaron una prueba que consiste en resolver 70 operaciones matemáticas en cinco minutos, con la ayuda únicamente de su lápiz y el ábaco sorobán, ya sea físico o mental.

“Me siento emocionada porque practiqué muy duro por todo un año, ha sido complicado pero cada día voy avanzando un poco más y actualmente promedio como 65 operaciones dentro de esos cinco minutos, pero voy por la marca de los 70”, expresó Marysol previo a recibir su prueba.

Al igual que ella, cada niño se preparó con meses de anticipación antes de acudir a la competencia, algunos de ellos realizando más de cinco hojas de campeonato por día, con el objetivo de agilizar su destreza mental y ningún problema les cause contratiempo.

Pero antes a Marysol no le gustaban las matemáticas, su primer contacto con esta ciencia exacta fue en la escuela y le pasó lo que a otros, al principio no las comprendió y eso le hacía dudar sobre su gusto por ellas.

No fue sino hasta que entró al programa de Aloha en Jalisco, que comenzó a encontrar un método divertido de aprenderlas, a través de distintos juegos, dinámicas y retos, que van aumentando de dificultad dependiendo de cada uno de los 36 niveles.

“A mi me encantan las matemáticas desde que entré al programa de aritmética mental de Aloha porque antes de entrar se me complicaba mucho, no me gustaba mucho esa materia, pero actualmente para todo quiero matemáticas”, resaltó la concursante.

Marysol explicó que en su nivel actual, conocido como Tiny Tots 8, la hoja que le entregan para resolver en cinco minutos incluye operaciones como divisiones, sumas, restas, fracciones y puntos decimales. Aunque admitió que el desafío es complicado, se dijo satisfecha de su participación en la prueba.

“Marysol es una niña experimentada, este es su primer campeonato internacional pero siempre nos ha dado el orgullo y la sorpresa de traerse importantes premios para nuestro estado”, expresó Liliana Emicente, directora de los centros Aloha en Jalisco, de donde viajaron otras 16 niñas y niños para representar a México en la competencia.

¿Qué es Aloha?

Campeonato Internacional de Aloha Mental Arithmetic en Mérida

Aloha Mental Arithmetic es un programa diseñado para niños entre los cinco y 13 años, que contribuye a su desarrollo mental de una manera divertida, mediante el cual aprenden a realizar cálculos mentales con exactitud y rapidez, para dar solución a problemas complejos.

“Los beneficios de este programa se pueden observar después de los primeros meses de clase y algunos de ellos son la mejoría en la concentración, agilidad en las tareas escolares, desarrollo de una excelente habilidad para el cálculo, mejoran la capacidad para solucionar problemas y potencializan su autoconfianza”, platicó Kiran Motwani, directora internacional de Aloha Mental Arithmetic.

Cada año, Aloha organiza competencias regionales, nacionales e internacionales, las cuales se han realizado en países como China y Rusia, entre otros, reuniendo a miles de niñas y niños que ponen a prueba su habilidad con las matemáticas.

Campeonato Internacional

Niñas y niños de distintos países llegaron a Yucatán para resolver 70 ecuaciones en cinco minutos

La competencia internacional solamente está abierta para aquellos niños que ha lo largo de su formación dentro del programa, han demostrado poder realizar hasta 70 operaciones aritméticas en cinco minutos, lo que los ha hecho ganadores de premios en los concursos locales y nacionales, como es el caso de Marysol, quien ya ha sumado victorias durante pruebas presentadas en México.

Antes de comenzar, los participantes escuchan las reglas en las que se les explica que solo tienen cinco minutos para resolver todo, no se puede voltear la hoja antes de tiempo, se puede resolver en cualquier orden, usando ábaco, las manos o la mente, si se equivocan no pueden tachar el resultado erróneo y todos dejan de escribir en cuanto suene la alarma.

Justo antes de comenzar, todos levantan sus lápices en el aire y a la señal, todos dan rápidamente la vuelta a la hoja y comienzan a resolver sus operaciones. Durante los siguientes cinco minutos, el silencio y la concentración de los menores son el principal protagonista.

De entre todos los competidores inscritos, la organización premia a 36 niñas y niños en Tercer “Runner”, el mismo número en Segundo “Runner”, asimismo en Primer “Runner” y “Champion”, ésta última correspondiente a niñas y niños que se quedaron a uno o dos respuestas del resultado perfecto.

Sin embargo, la competencia tiene el trofeo especial de "Grand Champion" para aquellos participantes que logran completar las 70 operaciones sin ningún margen de error, obteniendo el 100 por ciento de las respuestas correctas, que en esta ocasión le fue entregado a 24 competidores.

Continuará su preparación

Marysol no descansará hasta conseguir el título de Grand Champion

Aunque durante su primer competencia internacional Marysol no logró completar las 70 operaciones y se fue a casa sin un trofeo, la habilidosa niña de Jalisco aseguró que continuará preparándose para estar entre las y los premiados en su próxima competencia.

“Yo ya había ganado varias competencias, ya sé lo que se siente ganar un trofeo, desafortunadamente cuando no lo ganas no se siente tan bien, por todo el esfuerzo que hiciste, pero voy a seguir practicando para regresar con ese trofeo, ahora más porque me quedé con las ganas de llevarme uno a casa”, abundó la menor.

Por su parte, los padres de Marysol, Karina Armenta y Javier García expresaron el orgullo que sienten por su hija y los logros que ha tenido, gracias a la ayuda de un programa que ha desarrollado habilidades en ella como nunca se hubieran imaginado.

“Me siento muy orgullosa de Marysol, es un completo orgullo ser su mamá, yo me he puesto a trabajar con ella y de verdad que ni con calculadora logras alcanzar su habilidad, mi hija es muy impresionante”, expresó su madre.

“Definitivamente es muy impresionante la capacidad que ha logrado desarrollar Marysol, la niña tiene talento, pero es algo que se puede pulir, todos los niños tienen la capacidad de desarrollar esta habilidad matemática y si tienen la posibilidad, busquen la forma de que sus hijos formen parte del programa Aloha”, añadió su padre.

