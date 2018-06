Mary Tony Gasque busca empoderar a la mujer en Yucatán

Mary Tony Gasque, aspirante a una diputación federal, señala en entrevista para La Verdad Yucatán que en caso de llegar al Congreso de la Unión presentará iniciativas que beneficien a todas las yucatecas.

¿Qué te motivó a incursionar en la política?

Quiero contribuir al empoderamiento de la mujer, provengo de la ciudadanía y eso me da la ventaja de conocer las necesidades de lo que quiere la gente: seguridad, trabajo, transporte y sobre todo apoyos para iniciar sus negocios.

¿En caso de ganar cómo serías como diputada federal?

Luchamos por el cuarto distrito, en la coalición Todos por México, y uno de mis principales compromisos será promover el empoderamiento de la mujer proporcionándoles las herramientas para que generen su auto empleo mediante la venta de productos o servicios.

¿Qué opinas de que los políticos no regresan a las colonias que visitan en campaña?

Quiero ser una diputada cercana a la gente, para cambiar la imagen que se tiene de que los políticos no regresan después de la campaña. Ahí está la importancia de que la gente te conozca en persona y sobre todo en no hacer promesas que no les vas a cumplir porque hay muchas necesidades y la gente quiere ser escuchada, pero también desea que se le ayude a resolver sus problemas.

¿Cuál es la principal necesidad de las mujeres?

Necesitamos proveerles las herramientas para que generen su auto empleo mediante la venta de productos o servicios. Hay muchas madres solteras, divorciadas o viudas que realizan el doble papel de papá y mamá al mismo tiempo, por eso tenemos que ayudar a la gente a que sobresalga con sus propios medios, aprovechando sus habilidades y cualidades.

Compromiso

La candidata se ha comprometido a dar a conocer las demandas de la ciudadanía ante el Congreso de la Unión en caso de verse favorecida por el voto el próximo 1 de julio.