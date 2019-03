Mariscos un "lujo" para los amas de casa en Yucatán

Con el inicio de la cuaresma, feligreses evitan el consumo de carne roja, por lo que la venta de mariscos se “dispara” durante esos 40 días.

En un recorrido por las calles del poniente de Mérida, se pudo observar el consumo de huevos y vegetales, siendo los mariscos un “lujo” para los consumidores. Locatarios indicaron que los precios aumentan durante la Semana Santa, por lo que las personas optan por no consumir mariscos.

Amas de casa, señalaron que no les alcanza para comprar pescado, el cual puede llegar a costar hasta 200 pesos el kilo.

María Chan, dedicada al hogar, enfatizó que con el gasto de la semana no le alcanza para los mariscos. “Compré ceviche y me costó 180 la ración. El viernes tendré que comprar huevo porque no me alcanza para todos los días”, expresó la señora.

Otros consumidores que pasaron por los locales de marisco, indicaron que durante el primer día de la cuaresma comieron huevos o platillos derivados de ese producto, el cual su precio es de 48 pesos el kilo.