Mariana Torres propone combatir el machismo desde la salud mental

El machismo se compone de ciertas conductas, comportamientos y creencias que promueven, reproducen y refuerzan diversas formas discriminatorias contra las mujeres. Siendo su principal característica la degradación de lo femenino y su mayor forma de expresión es la violencia en cualquiera de sus modalidades, era necesario escuchar el punto de vista de diversas mujeres talentosas, por lo que en La Verdad, nos dimos a la tarea de platicar con varias de ellas, porque es importante saber de propia voz de quienes siguen siendo víctimas de este cáncer social, ideas que podrían ayudar a controlarlo.

Mariana es una talentosa bailarina, integrantes de la prestigiada compañía Créssida Danza.

Una de nuestras invitadas al diálogo es Mariana Torres Araiza, una hermosa y talentosa bailarina, integrante de Créssida Danza Contemporánea, compañía a la que ella reconoce le debe gran parte de su crecimiento como artista, porque saliendo de su licenciatura de danza, tuvo la oportunidad de venir a trabajar a la capital de Yucatán. Así que desde su natal Mazatlán, la bella vino a radicar a Mérida desde hace dos años enfrentando nuevos retos, por lo que es una mujer que puede hablar con propiedad de superación personal y también de un tema tan complejo como el que nos reúne.

Podría interesarte:

Destacadas mujeres mexicanas hablan del machismo y sus consecuencias

“Se supone que el sentido común de todos es la no violencia”, inicia Mariana, quien encuentra cierta incongruencia en esto. “Pero me parece que el sentido común no es tan común, porque la realidad de cada quien es distinta y creo que tiene mucho que ver con la educación desde casa, desde sí estoy lista o listo o no para concebir o traer alguien al mundo, para empezar desde ahí, el tiempo que le dedico a mi hija o a mi hijo, sea hombre, mujer o el género que más adelante esa persona decida ser. Creo que eso siempre ha existido, la mujer siempre se la ha sometido, digo, no tengo muchos conocimientos psicológicos, pero tal vez sea porque somos un poco más vulnerables sentimentalmente, pero no todas, creo que esto siempre ha existido a distintos niveles y lo que se debe de llevar es como esta educación de no solo yo por ser mujer tengo sentimientos y soy muy vulnerable sino tú también como hombre tienes sentimientos y eres vulnerable pero no por eso yo te voy a atacar.”, aseguró.

Con Créssida Danza, Marina ha participado en espectáculos de gran nivel.

Mariana está convencida de que también hay muchísimos hombres que están en contra de esto que pasa, pero también considera que el machismo también tiene que ver con una cuestión de salud mental. "Porque puede ser,que tú eres hombre y jamás has pensado en pegarle a una mujer, pero tienes conflictos, discuten y lo primero que pasa es la agresión física, creo que hace mucha falta en México la salud mental, independientemente que seas mujer o hombre para darte cuenta cuando una relación se empieza a afectar porque no solo ocurre en las relaciones amorosas, sino también sucede en las amistades ese tipo de violencia psicológica.

Mariana es una artista sumamente expresiva, por lo que su desempeño siempre causa un efecto en las audiencias.

Cuando hablo de salud mental hablo de el enfrentarte a una terapia psicológica que te ayuda a darte cuenta de muchas cosas que suceden en tu día a día, te confronta contigo mismo para darte por donde van bien las cosas o por donde van mal, creo que es todo un proceso, pero lamentablemente no todo mundo tiene acceso a estos apoyos de salud mental o no toda la gente piensa que desde chico se puede erradicar esto, yo respeto mucho las costumbres de las personas pero luego si hay algunas que llevan a la que mujer sea sumisa, que el hombre tenga cierto poder y que no está mal, pero hay un cuestión como servicial que después se deforma y se afirma que por ser mujer tú me tienes que atender. Es un tema muy amplio, pero que se puede ir erradicando desde la educación y la salud mental.

Ricardo D. Pat