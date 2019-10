María Moctezuma invita a participar y apoyar el festival Hanal Balam

Este es un proyecto encabezado por la bella y talentosa María Moctezuma quien visitó la redacción de La Verdad para compartir los detalles más importantes de esta iniciativa.

Comentó que este es un festival que se llama Hanal Balam el cual se va a llevar a cabo en la comunidad de Huechen Balam que está ubicada en el municipio de Yaxcabá, es una comunidad muy chiquitita de aproximadamente 190 habitantes, el festival dura todo el mes de noviembre, iniciando el sábado 2 que es la inauguración y la clausura es el domingo 24 de noviembre, en todos estos fines de semana van a estar habiendo actividades artísticas, porque para mí ha sido muy importante llevar arte ahí, porque es muy difícil que el artista se mueva hasta allá porque no hay condiciones, no hay infraestructura, no hay tampoco subsidios económicos.

María Moctezuma comentó que la localidad de Huechen Balam está situado en el Municipio de Yaxcabá.

Yo tengo un cariño muy grande y un buen vínculo de amistad con esta comunidad porque hace muchos años a través de producciones Manos Libres realizamos un festival que también duró uno o dos meses, en el que se impartieron talleres, se presentaron artistas y en esta ocasión también será como un intercambio pero esta vez los pobladores de la comunidad van a ser los únicos talleristas, ellos van a dar talleres de cómo hacer pibs, porque en el mes de noviembre es cuando se come el pib en Yucatán tradicionalmente, va a haber un concurso de altares que van a poner los mismos pobladores, de bordar hipiles, de visita a la milpa con reconocimiento de plantas, de cacería, los niños van a dar un taller de cómo trepar árboles, de cómo hacer la masa para el relleno negro y bueno, muchos saberes que desafortunadamente hemos ido perdiendo con el paso del tiempo pero que afortunadamente estas personas los conservan.

María Moctezuma comentó que entre los artistas confirmados para este festival estará María San Felipe.

Para mí es muy importante que gente que viene desde Quintana Roo, desde las afueras de los alrededores de Huechen Balam hasta de por acá de Mérida, y de diferentes ciudades, de donde quieran, de Campeche también, y obtengan esos conocimientos que vienen de hecho de origen ancestral, a mí me fascina mucho esta comunidad porque tienen una forma de vida que es yo considero que es muy parecido a antes de la conquista, ¿por qué? porque ellos son autosustentables, crían sus animalitos, están muy conectados con la naturaleza, ven de dónde y para donde va el viento, si va o no a llover, las etapas en las que pueden sembrar y el maíz crece más bonito, los frutos de temporada, entonces ellos tienen mucha conexión con la tierra y creo que vale mucho la pena que la gente vaya visite este lugar y conozca esas maravillosa forma de vida, esta maravillosa gente que además te abre las puertas de sus casas y de sus corazones y viven en casa mayas.

María Moctezuma cerrará el festival el domingo 24 de noviembre.

Un punto importante es que ellos no tienen mucho movimiento económico,para generarlo tienen que salir hacia Mérida o hacía Yaxcabá y María quiere que en esta ocasión se genere un movimiento económico durante el festival, además de que confía de que esto de pie a otras cosas posteriores. Resaltó que los pobladores no quisieron poner costo a las cosas, sino que sugirieron que la gente que los visite colabore voluntariamente.

Comentó que ha visitado a diferentes dependencias en busca de apoyos para la realización del proyecto, como el Indemaya, al IMPI, a Sedeculta, algunos aún no le responden, por ejemplo la Sedeculta ofreció algunas cuestiones en especie como paleria, pintura y cosas así, pero el Indemaya desafortunadamente no les ofreció ninguna ayuda. “No importa, porque si bien algunas instituciones no se suman, pero varios artistas sí”, aseguró.

En el aspecto artístico comentó que dentro de los confirmados para participar en el festival están María San Felipe que dará un concierto el viernes 8, Luis Felipe Ávila se presentará el sábado 9, al igual que Julia Manrique. Ese mismo día el artista visual Alonzo Maza guiará un mural que deberá quedar terminado el domingo 10, el Mariachi Nuevo Yucatán (viernes 15), la gran Malena Durán cantará el viernes 22, mismo día en que hará su presentación la intérprete el sábado 23 estarán “Tres Centavos Blues”, y la compañía de teatro U síijil Peépen, y por supuesto María Moctezuma también será de las estelares, cantando el domingo 24, al igual que el Ensamble de Música Huechen Balam.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

https://laverdadnoticias.com/seccion/yucatan/

Como la idea es dejar un escenario en Huechen Balam que pueda ser utilizado de manera permanente las personas que quieran apoyar realizando algún tipo de donación para los pobladores de esta comunidad, ya sea cemento, cal, ropa, juguetes, algún instrumento, pueden contactar a María Moctezuma a través de sus redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook.

Ricardo D. Pat