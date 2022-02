Maria Fernanda, la mejor de las matemáticas en Yucatán

En entrevista con La Verdad Yucatán, la estudiante yucateca María Fernanda López Tuyub, ganadora de la medalla de oro de la Fase 1 en el Primer Concurso Nacional Femenil de la Olimpiada de Matemáticas, platicó acerca de su examen perfecto, su experiencia en el concurso y su futuro en torno a esta ciencia exacta.

¿Cómo te sientes de tu examen perfecto?

La verdad me siento muy feliz por el resultado, fue algo que me emocionó mucho por el puntaje y la medalla de oro, ya que ese era el objetivo por el cual iba en la competencia femenil.

También tengo ese sentimiento de gratitud hacia todas las personas que me han apoyado, porque después de tanto esfuerzo de mi parte, de mi familia, la escuela y el comité de la olimpiada en Yucatán, por dedicar parte de su tiempo en mi preparación.

¿Hay mujeres en las matemáticas?

De hecho la participación de las mujeres en las competencias es muy baja, justo por eso se hizo el concurso femenil, como una iniciativa del comité de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, para incentivar la participación de las mujeres en la competencia general, porque en años anteriores se ha notado que es un género poco representado en el concurso.

Personalmente sí me gustaría ver a más chicas participando en la Olimpiada y también como entrenadoras, porque al menos aquí en Yucatán no somos tantas como las estudiantes de otros estados. Yo me siento muy feliz, la experiencia es muy padre y me gustaría invitar a más compañeras a que se animen a formar parte del concurso.

¿Contra cuántas estudiantes competiste?

Cada estado podía mandar como máximo a seis estudiantes, en el caso de Yucatán solamente fuimos cinco, que pertenecemos a distintas escuelas y distintos grados escolares, por ejemplo, en mi caso, participé en la Fase 1, correspondiente a las estudiantes que cursan hasta el primer grado de preparatoria.

¿Cómo fuiste seleccionada para representar a Yucatán?

La selección en el estado estuvo a cargo de otros exámenes que nos aplicó el Comité de Yucatán, yo ya estaba enterada de la olimpiada porque sabía que era un examen que se le aplica a todos en la escuela, entonces me interesó, participé y presenté para la primer etapa, lo que me permitió competir en una olimpiada nacional de matemáticas en educación básica y desde eso he formado parte de los seleccionados de Yucatán.

¿No es tu primer concurso?

No, gracias al comité en Yucatán he tenido la oportunidad de representar al Estado en varias competencias nacionales, pero también he participado en concursos que se realizan a nivel internacional, desde quinto de primaria, hasta ahora que estoy en preparatoria.

Hasta ahora he ido a seis nacionales y afortunadamente tengo varios premios ya, cuatro medallas de plata, una de bronce y una de oro.

¿Qué sigue en la línea de competencia?

Esto no es un logro definitivo, aún me quedan varias etapas para ir a otros concursos, a otras competencias derivadas de esta nacional y aún me quedan algunos años para participar en otras competencias, por ahora, tengo en mis planes seguir en la olimpiada hasta que se me permita.

¿Ya pensaste qué vas a estudiar después de la prepa?

La verdad es que me gustan mucho las matemáticas, de eso no hay duda, así que me gustaría que la carrera que elija tenga que ver con esta ciencia, aunque todavía no tengo exactamente definido a qué me quiero dedicar, porque quiero que sea como un reto para mi.

