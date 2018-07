María Caballero con una voz que la ha llevado muy lejos

A su corta edad, María Caballero ha logrado cautivar a cientos de personas con su melodía como soprano en varias puestas en escena, incluso en Yucatán; ahora tendrá la oportunidad de continuar con su formación en España.

¿Cómo entró a tu vida la ópera?

Fue por un festival internacional que se llama Ortiz Tirado que se hace en Álamos, Sonora. Yo lo escuchaba y luego durante mis estudios en la música se dio. En mi tierra, Navojoa, casi no se da la ópera.

¿Cómo fue tu formación?

Me fui a estudiar a Monterrey porque era un reto cantar ópera, pues yo cantaba pop. Ahí empecé con la maestra soprano, Cristina Velazco. Luego me fui a Bellas Artes y me aceptaron, por lo que realmente como profesional inicié en 2006.

¿En qué proyectos participaste durante tu carrera?

Debuté como Adina en “Elixir de amor” en Durango, luego estuve en la “Muestra” en Oaxaca y en la ópera cómica “La Uretra” de Janis Kiki Devpushini, y por último en “La Sherlina” en Monterrey. También hace poco le canté a Plácido Domingo.

¿Cuál son tus próximos proyectos?

Exactamente en septiembre me iré a Valencia por un año, pues Plácido Domingo, después de cantarle, me aceptó en su academia. Además, por ese tiempo seré promovida por todo Europa.

Una oportunidad

La soprano novajoense obtuvo el primer lugar en la categoría “Voz femenina” en la 36 edición de un concurso en España y ahora estudiará en dicho país por un año en la academia de Plácido Domingo, el tenor reconocido mundialmente.