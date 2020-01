Mari Ceballos, la joven cantante yucateca que busca concretar sus sueños

Mari Ceballos comenzó a cantar desde los 7 años de edad, y uno de sus tíos la motivó a seguir haciéndolo al asegurarle que contaba con una bella voz. Ella asegura que decidió iniciar su carrera profesional no para ganar fama ni dinero, sino porque considera que esto le permite grabar mensajes importantes en diferentes estilos.

Mari está convencida de que quien intenta gana, por eso está decidida a seguir produciendo nuevas canciones, así como diseñar un espectáculo para después comenzar la búsqueda de foros para futuras presentaciones.

Mari Ceballos admira en el plano internacional a Ariadna Grande, y de México su favorita es Yuridia.

¿De qué hablan tus canciones?

Me gusta mucho hablar más que nada sobre los temas básicos, pero principalmente de la motivación personal, superación personal, escribí junto con mi amigo El Patriarcado la canción “Eres Capaz”.

¿Cual es el mensaje que compartes en esa canción?

Habla de que tú puede lograr lo que quieras hacer, pero para que eso ocurra debes trabajar con ahínco para lograrlo.

¿Por qué grabaste tu primer sencillo en inglés?

Se llama “Missing Me”, y la grabé así porque a mí me gusta mucho el inglés, el cual aprendí precisamente cantando canciones en ese idioma, y es probable que edite una versión español.

¿Dónde has tenido oportunidad de presentarte?

He cantado en el teatro José Peón Contreras en la graduación de la escuela CBTIS 120, donde canté un popurrí, también he estado en el Centro Cultural Tapanco, en Perro Negro y varios más.

Mari Ceballos está consciente de que debe seguir preparándose, estudiar vocalización, seguir componiendo y aprender más acerca de la producción.

¿El pop es el género que abrazarás?

Me gustan también las baladas, el pop, el rock alternativo, se puede decir que yo puedo cantar de todo, pero puedo decir que estas tres vendrían siendo mis bases.

¿Cuántas canciones has compuesto?

Aparte de "Eres Capaz" y "Missing Me", tengo los temas “Eres”, “Te alejaste”, “Hechizada” y “Compuesto”. Me gustaría componer una canción que hable de lo que es el verdadero feminismo, que no tiene nada que ver con la violencia, con causar destrozos.

¿Hay algo más que desees agregar?

Solo agradecer a todos, a mi familia, a mis amigos por todo el apoyo que me han estado brindando, es muy grato contar con su apoyo, y por supuesto gracias a La Verdad por seguir abriendo la puerta a los talentos emergentes de Yucatán.

Ricardo D. Pat