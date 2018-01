Margarita Zavala afirma en Mérida que le ganará a AMLO

Margarita Zavala en Mérida

A pesar del desdibujamiento del Partido Acción Nacional (PAN) y como un acto de libertad, de ideas claras, pero sobre todo de la construcción de un camino hacia la reconstrucción del país, así describió Margarita Zavala Gómez del Campo, su trayecto para convertirse en candidata independiente por la Presidencia de la República, en su visita a Mérida para recabar firmas.

‘Desde luego lo hacemos con mucha alegría, sin gran esfuerzo'

‘Desde luego lo hacemos con mucha alegría, sin gran esfuerzo, por lo que somos cada vez más, recabando firmas, ya estamos cerca del millón de firmas que tienen que ser realidades, que no acaban ahí, necesitamos cumplir la meta en los estados, pero vamos por la ruta correcta’, señaló.

Aclaró que hay una nueva publicación sobre la aplicación que sacó el Instituto Nacional Electoral (INE), donde espera que no haya más complicaciones, ni dudas, por lo que sus auxiliares tienen que entrar a la aplicación para seguir documentando las firmas a partir del domingo 14.

'Los sueldos en el sureste son muy bajos para la familia'

‘Y lo digo por Mérida y todo Yucatán, donde los sueldos no alcanzan, donde los sueldos en el sureste son muy bajos para la familia, hay un miedo por la inseguridad, y particularmente por el tema de feminicidios, por la violencia contra las mujeres, inseguridad en el transporte público, y por supuesto una enorme indignación por la corrupción, que está desde el uso de los recursos públicos, hasta todo aquello que significa la corrupción, como que la medicina no llega a la clínica, que las computadoras no lleguen a las escuelas, que no haya internet en una escuela pública, que no haya infraestructura’, expresó.

Sobre su opinión que le merece el que Javier Lozano se haya sumado a la campaña del candidato del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, señaló que realmente Lozano regresó de donde venía.

Sobre que Andrés Manuel ha dicho que ella será quien le dé la batalla en la contienda por la presidencia, Margarita Zavala respondió contundente ‘No, le voy a ganar’.