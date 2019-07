Marco Rodríguez, un músico agradecido con la vida gracias al rock

Marco Rodríguez comenzó a tocar muy chavo, a los 14 años de edad , y su calidad lo llevó a formar parte de bandas importantes como “Censurado”, “Jet Set” y “Stratus”, al lado del gran Mike Manzur.

Marco recuerda con enorme afecto a grandes músicos con los que compartió escenario y de los que aprendió, gente como Mike Manzur, Juan Cárdenas, Mike Barrera, Iván Martínez, Gabriel “Judío” Ocampo, Luis “Foco” Rodríguez,

Marco Rodríguez es uno de los grandes maestros del rock de Yucatán y también de Quintana Roo.

¿Cuáles fueron tus primeros grupos profesionales?

Estuve con “Jet Set” con Maricela Durazo, Iván Martínez y Juan Cárdenas, también había tocado antes con el “Judío” Ocampo y Roberto Arcila en “4+0”, por supuesto con “Censurado”, tuve mucha suerte y estoy súper agradecido con ellos , fueron mis maestros, era muy joven y ellos me tuvieron paciencia para que yo lograr estar a su altura. "Stratus", al lado de Mike Manzur, Mike Barrera y Luis "Foco" Rodríguez, fue la última banda en la que estuve en Mérida, antes de venir a radicar a Cancún, una súper agrupación que recuerdo con mucho cariño.

¿Cómo estás en este momento? ¿Eres feliz?

Afortunadamente tuve el privilegio de estar en Mérida con tantos músicos que mencionas, que bueno que muchos se acuerdan de mi. Yo estoy en un momento muy feliz, me encanta vivir de la música, me siento muy contento de toda la difusión que hay ahora, de conseguir información que antes era casi imposible.

El grupo "Censurado" posando con la cantante norteamericana Gloria Gaynor. De izquierda aderecha están Ringo, Mike Manzur, Gloria, Iván Martínez, su hermano Miguel y Marco Rodríguez.

¿Qué significó participar en el disco que Mike Manzur nos dejó de legado?

Mike me llamó y me invitó para mi fue un honor grandísimo, él me dijo “Marco quiero realizar este proyecto, estoy grabando con unos amigos, ¿quieres’, ¿puedes?” y le dije claro que sí. Cuando fui al estudio grabé sobre todo que ya estaba listo y nada más puse los teclados. Además me pidió incluir un tema mío llamado “Stratus”.

¿Qué consejo le darías a las nuevas generaciones?

Que aprovechen todos los medios disponibles y que estudien y que traten de hacer música en vivo sobre todo, está bien hacer uso de la tecnología, pero hay que estudiar mucho sobre el instrumento para aprender a tocarlo bien y en base a lo estudiado, lo practicado poder expresar a la gente lo que uno sabe hacer y que esta nos retroalimente.

Ricardo D. Pat