Mar de fondo en Yucatán deja pérdidas por 200 mdp

El mal clima ha propiciado que la captura de pulpo entre en una crisis

Además de la baja captura de pulpo, 15 mil pescadores estuvieron inactivos durante dos semanas debido al ‘’ lo que les ha ocasionado pérdidas económicas que rondan los, informó José Luis Carrillo Galaz, presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas Pesqueras del Centro Poniente del Estado de Yucatán. Señaló que por los efectos deque han golpeado al país, en el litoral yucateco surgió un fenómeno llamado mar de fondo que ocasiona fuertes remolinos y corrientes marinas en el fondo del mar, lo que aleja a las especies marinas, además de que no les permite. Indicó que por esa situaciónribereñas suspendieron actividades durante dos semanas. Comentó que debido a esto hay fuertes pérdidas económicas para los hombres de mar. A diario se hacen a la mar para capturar especies y venderlo a empresarios pesqueros, día que no trabajen no venden y no ganan. Agregó que la captura del pulpo ha sido muy mala, ya que solo se han alcanzado dos mil toneladas, por lo que la situación preocupa a los hombres de mar.