‘Maquillan’ partidos equidad de género

Envían candidatas a municipios pequeños o sin esperanza de triunfo en 2018

‘Tenemos que articular todos los esfuerzos para que la paridad también se aplique en el poder ejecutivo estatal y en los municipios, es decir en los gabinetes’. María Eugenia Núñez Zapata, Activista.

Activistas advirtieron que los partidos políticos de Yucatán podrían ‘cumplir’ con la equidad de género, pero de manera selectiva, al postular candidatas en los distritos y municipios en los que no tienen posibilidad de triunfo. Además, acusaron que los lineamientos recién emitidos por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), fueron hechos a ‘presión de los partidos’. María Eugenia Núñez y Gina Villagómez Valdés consideraron que los partidos políticos ‘sucumbirán al privilegio que tienen de postularlas en distritos y municipios donde está asegurada la derrota’.Agregaron que los dirigentes de estos institutos tienen sus números fríos y desde ahora saben, en función de los resultados de las últimas elecciones, dónde hay posibilidades de ganar y dónde de perder en la jornada del 2018. Además, hicieron mención que de los 106 municipios, 80 tienen cabildos impares, y ahí también los partidos políticos seguirán dando preferencia a la presencia e inclusión de varones en las planillas de regidores. Las mujeres acusaron que a pesar que la paridad de género no es opcional, sino obligatoria por la ley, las características particulares de la entidad obligan a las autoridades electorales a plantear lineamientos muy puntuales para que cumpla en lo horizontal y de arriba abajo. Y es que en el estado de Yucatán existen municipios, donde tradicionalmente gana o pierde el PRI o gana o pierde el PAN, por citar a los partidos con más alcaldías y diputaciones locales ganadas durante la última elección del 2015. Por lo que las expectativas adversas femeniles, van en el sentido que los partidos políticos mencionados y todos los demás que van a participar en la contienda, postulen mujeres sí, pero en las demarcaciones donde los registros estadísticos muestran que están ‘perdidos’.Para impedirlo, habían pedido al Iepac que se clasificaran las 106 alcaldías en tres segmentos (con alta, media y baja votación) y aplicar la paridad por segmentos y no en forma generalizada; el mismo criterio había sido solicitado para las planillas de regidores, pues como ya se dijo en Yucatán hay tres cantidades distintas de regidores en los cabildos, y estos son 54 municipios con planillas de 5 regidores; 25 municipios con planillas de 11 regidores y 1 municipio integrado por 19 regidores, lo que hace un total 80 municipios de los 106 de Yucatán que están compuestos por números impares de regidores y en donde la autoridad electoral ha dejado en el limbo la forma como obligadamente deben proceder los partidos, a la hora de integrar dichas planillas. Con anticipación las integrantes de ‘Mujeres Todas’, que agrupa a varias dirigentes femeniles se habían acercado ante las autoridades a expresar las inquietudes antes enlistadas con la intención que sus opiniones fueran consideradas a la hora de dictar los lineamientos. No obstante el pleno del Consejo del Iepac dictaminó que las mujeres vayan a la cabeza de las listas de diputaciones de representación plurinominal, y aunque segmentó las alcaldías, el formato no dejó satisfechas a las activistas, por lo que se espera que haya rectificaciones en las presidencias municipales y el criterio para la integración de las planillas impares de regidores. En Yucatán gobiernan mujeres 8 municipios, por 98 de sus colegas varones.millones de votantes en el padrón electoral de Yucatánmillones corresponde a los municipios con planillas de regidores impares