Manuel Mijares está feliz de regresar a cantar en Yucatán

El concierto de Manuel Mijares, quien también conocido como el “Soldado del amor” se realizará en el marco de su tour “Rompecabezas”, un espectáculo inspirado en su más reciente material discográfico, que representa el número veintinueve de su trayectoria.

El disco fue lanzado en 2018 y está conformado por temas inéditos, cóvers y duetos con artistas reconocidos como Emmanuel, Marco Antonio Solís, así como con su hija Lucero Mijares, que interpreta “Vencer al amor”.

La presentación de Mijares iniciará a las 21.00 horas en el Foro GNP Seguros.

Grabado en Los Ángeles, California, fue producido por el italiano Ettore Grenci, que ha trabajo con Natalia Lafourcade, Laura Pausini, Camila, Reyli, Yuridia, Alejandra Guzmán, quien logró conformar un equipo de profesionales en Italia, México y España a fin de darle a la producción un toque más actual e internacional.

Avalado por 30 años de trayectoria y 29 álbumes de estudio, Mijares ha recibido la Antorcha de Plata en el Festival Viña del Mar, “El Mejor cantante del año” por El Heraldo de México, y por propias palabras de “La Doña”, María Félix, es considerado la mejor voz masculina de México.

El setlist del concierto incluye temas como "No hace falta", "No se murió el amor", "Para amarnos más", "Si me tenías", "Uno entre mil", "Baño de mujeres", "Si me enamoro", "Bonita", "Te extraño", "Tan solo", entre otros.

Ricardo D. Pat