Manual para estar en pareja y sobrevivir

Manual para estar en pareja

¿Manual? ¡¿Para qué queremos un manual?! Nos enamoramos, nos juntamos y ya está… ¡No! Como bien dicen los clásicos: el amor no basta, y confiar en que nos sacará de todo aprieto es invitar al desastre.

El psicoterapeuta Demián Bucay expone que formar una pareja es sólo el primer paso de una larguísima carrera. Cuando dos personas comparten la pasión, el amor y el proyecto de vida, les toca emprender un arduo trabajo de evaluación de sus prioridades como individuos y como equipo.

Para conocer más de cerca los detalles de esta interesante obra, platicamos vía telefónica con el autor.

Yo soy terapeuta, es mi actividad principal, es en lo que paso la mayoría de mi tiempo, atendiendo pacientes y trabajo mucho con parejas en mi consultorio porque es una modalidad que me gusta mucho, y a partir de ese trabajo y de ir juntando experiencias y de ver las problemáticas que tenían las parejas surgieron algunas ideas que se fueron juntando y fue surgiendo este libro.

¿Qué descubriste en este proceso?

Cuando terminó de armarse la verdad me dio la impresión de desarmaba muchos mitos que había en relación a la pareja y muchas ideas que estaban como arraigadas pero que terminaban siendo perjudiciales al respecto de cómo funciona una pareja, entonces el libro propone una especie de nuevo modelo o modelo distinto de entender la pareja y entender algunas cosas de las que suceden dentro de una pareja para poder tener una relación y no que sea un conflicto permanente.

Dejas claro los mecánicos, pero adviertes que la complejidad de una relación va mucho más allá de factores que consideramos cotidianos pero que no dejan de ser importantes

Estoy absolutamente de acuerdo, yo creo que hoy en día la verdad es que lo que esperamos de alguna relación de pareja y de nuestro compañero en particular es muchísimo porque hoy en día esperamos que una relación nos de muchas necesidades que son muy diversas y muy amplias, queremos una pareja que nos de consuelo, compromiso, consejo, estabilidad pero también aventura, novedad, entretenimiento, diversión, placer sexual, apoyo económico, la verdad pretender que una relación tan abarcativa como esta sea sencilla y llevada adelante es una ingenuidad, así que por eso el libro se llama manual, no porque tenga todas las respuestas sino porque propone que hay un trabajo para hacer, que hay cosas que hay que pensar y cosas que hay por hacer, y que no se trata simplemente ni de dejarse llevar ni de solamente elegir bien a la persona con la que uno va a estar en pareja hay un trabajo que es continuo y contante y que hay que predisponerse a eso.

Me llamó la atención la gráfica donde hablas de la pareja multifunción, donde canalizas todo, llegar a esa figura implica un doble esfuerzo de cada uno de los integrantes ¿no es así?

Jajaja sí, es así, pero yo creo que si trabajamos en los tres componentes fundamentales que yo menciono en el libro, el amor, la pasión y el proyecto, podemos después ese esquema, que claro si uno piensa ‘tengo que armar todas estas relaciones ¡uy no termino más! Tengo que ser familia y cómplice, y aventura y amigo, y amante ¡uy! este es un trabajo interminable, pero creo que hay que enfocarse en los componentes, tratar de generar dosis suficientes de esos ingredientes y que eso nos va a llevar a poder manejarnos en todas las modalidades de la pareja.

¿Cuál consideras que sea el factor que cuesta más trabajo a nivel individual? ¿Los celos?

Pues yo creo que esta idea que está detrás de los celos, que es la idea que tengo que ser único e irremplazable y absolutamente prioritario en la vida de mi compañera y mi compañero, creo que personalmente es algo que todos tenemos que trabajar, porque nos cuesta mucho bajarnos de la vanidad, del orgullo, del ego y muchas veces medimos nuestra valía o nuestra calidad como personas en función de qué lugar nos da el otro en su vida, si nos da un lugar prioritario entonces no sentimos fantásticos, en cambio si nos da un lugar más de segundo entonces soy un trapo de piso, digamos y desandar esto, desenganchar una cuestión de la otra, empezar a pensar que no tiene mucho que ver y que no es importante preocuparse en entrar en la competencia de prioridades en la lista de mi compañero creo que abandonar eso que implica dejar los celos, implica respetar sus espacios personales, implica respetar y a veces hasta alimentar sus otras actividades, implica empujarlo para que persiga sus metas y lo que quiera alcanzar en la vida más allá de que yo no esté incluido, todo esto para mí es muy importante para la pareja y requiere un trabajo profesional muy grande

¿De qué forma nos recomendarías este libro?

Es un libro que habla sobre la pareja de un modo que no es ingenuo, que no vende ilusiones respecto de que el amor te va a llevar por si solo a buen puerto, sino que habla de otras cosas que hay trabajar, habla del proyecto, habla de la pasión, de cosas que son importantes de mantener, de la dificultad que tiene mantenerlo pero da algunas herramientas para poder hacerlo, todo el mundo va a poder entender las ideas que están ahí, que tiene gráficos y anécdotas y recuerdos, y cosas de películas para ilustrar y para ejemplificar todas las ideas que trae para todas las parejas esta obra.