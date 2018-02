Mantiene a sus tres hijos vendiendo flores en Mérida

Venta de flores en Mérida

Sacar adelante a sus tres pequeños y a su madre es el motivo principal para que Geny Noh salga diariamente para ofrecer pequeños arreglos de flores por el Centro de Mérida. ‘Salgo después de llevar a dos de mis hijos a la escuela; como a las 8:30 de la mañana ya estoy vendiendo’, explica con una sonrisa al recordar a sus pequeños que van en primaria y secundaria, el más pequeño aún no va a la escuela.

‘Mi mamá también me ayuda, pero ella como está grande sólo se queda en un lugar, yo en cambio camino para poder vender más. Pero como a la 1:30 de la tarde o máximo dos termino, porque voy a ver a mis hijos que ya salieron de la escuela. El más pequeño va a la guardería’, indica.

Genny también explicó que la vida de una vendedora de flores ambulante no es nada fácil, porque ‘la gente a veces nos ve feo, pero no siempre; hay gente buena que le gustan nuestras rosas y los arreglos y nos compran siempre’, señaló, al tiempo de mencionar que las ganancias no son muchas.

‘Apenas nos alcanza para el día, si bien nos va sacamos como 250 ó 200, y si nos va muy bien hasta 300 pesos, pero esto no es siempre’, subrayó. También sostuvo que lo que gana apenas le alcanza para mantener la casa, pero ella se dice fuerte y con ganas de trabajar honestamente.

‘Cuando me ven andando por la Catedral es cuando los inspectores del Ayuntamiento nos quitan o nos dicen que nos vayamos. Ahí me tocó que una vez me dijeran que me fuera, pero sólo estaba descansando y le dije que no estaba vendiendo, solo estaba descansando y ni así, me dijo que me fuera. Pero los policías en el resto del centro no nos perjudican, nos dejan ganar nuestro sustento’, menciona.

Por otra parte, también comentó que antes había trabajado en una casa particular realizando labores de limpieza, pero por la atención que demandan sus pequeños le fue imposible seguir en ese trabajo. Y en la venta de flores, el tiempo le da perfectamente para poder atender a sus hijos: uno que se encuentra en 2º de secundaria, uno en cuarto de primaria y el más pequeño de un año todavía no va a la escuela, pero sí a la guardería.

En promedio, dijo, comercializa entre 10 o menos arreglos. Los cuales constan de una rosa, de diferente color, con otras pequeñas flores en una botella de refresco desechable de pet. Esto, por sencillo que parezca y económico, es el sustento que día a día levanta a flote el hogar de doña Genny Noh, quien dijo que vive en Mérida, en la zona Sur.

RUTINA

Doña Genny Noh, gana alrededor de 200 pesos al día, y lo máximo que ha ganado en una buena venta fue 300 pesos. Su jornada laboral inicia a las 8:30 de la mañana y termina antes de las 2 de la tarde, esto con ayuda de su mamá.