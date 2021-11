Mantener la memoria histórica, clave para la identidad del yucateco

Por su incansable labor como activista social, promotora cultural y en el ámbito de la preservación de la memoria histórica yucateca, este lunes fue entregada la Medalla Yucatán a Margarita Díaz Rubio. En entrevista con La Verdad Noticias, la escritora e historiadora compartió parte de sus impresiones al ser la recipiendaria del máximo galardón otorgado por el Gobierno del Estado.

¿Cómo se siente ser la única galardonada en esta edición?

Estoy muy contenta, está aquí toda mi familia, está el equipo de Prohispen, la verdad es que no me lo esperaba, yo me sorprendí muchísimo cuando me avisaron, lo bueno es que estaba sentada en ese momento. Es un reconocimiento a una mujer, así que me da mucho orgullo, es un honor ser reconocida con este galardón”.

¿Qué llevó a Margarita Díaz Rubio a recibir la Medalla Yucatán?

La vida te va poniendo en el camino y hay que hacer caso de esos caminos que dios te pone para seguirlos, mientras sea un recorrido por los valores, por todo lo positivo y por todo lo que te enseñaron desde que eres niños, porque yo ya llegué a la conclusión de que aquí todo es genético.

¿Trae beneficios ser un buen ejemplo?

El ejemplo arrasa, ahora hay muy malos ejemplos y yo no estoy diciendo que sea el mejor de ellos, pero sí he trabajado muchísimo por enaltecer los valores, por mi familia, por defender a la mujer, para que los valores los tengamos siempre presentes.

Margarita Díaz Rubio recibió la Medalla Yucatán de manos del gobernador Mauricio Vila Dosal

¿Quién fue su ejemplo para iniciar en la labor social?

Fue mi padre José Díaz Bolio, él también fue Medalla Yucatán, ahora me la dan a mi, entonces, como que es una cadenita de influencias en este trabajo, que demuestra la importancia de la acción social, de colaborar con la ciudad y formar parte de los valores que ella tiene, eso es muy importante.

¿Cuál es la labor actual del Prohispen?

Tenemos 14 archivos dedicados a la preservación de la memoria histórica de Yucatán, mismos que gracias a dios mis hijos ya se comprometieron a continuarlo, por lo que está en buenas manos. Contamos con archivos como el de Rubio Mañé, José Díaz Bolio, de la Cervecería Yucateca, de la hacienda Chechén de las Torres, el de Nidia Ester Rosado, entre otros.

¿Por qué conservar la memoria histórica?

Detrás de la historia de un Estado, de una ciudad o de un pueblo, está la identidad de cada uno de ellos, es por eso que cobra real importancia mantener los documentos, las fotografías y los nombres de cada uno de los actores que influyen en la vida de cientos de personas.

¿Qué retos conlleva mantener un archivo de la memoria histórica colectiva?

Conservarlo durante tanto tiempo ha sido todo un reto, pero ahora digitalizarlo es uno más grande, es lo que sigue y con lo que ahora estamos trabajando, es un super reto porque somos un centro cultural privado, no tenemos nada que ver con el gobierno en cuanto a financiamientos, fuera del hecho de llevarnos bien con ellos. Es una responsabilidad fuertísima, mis hijos ya se comprometieron porque sí me preocupa el hecho de su conservación, pero ellos van a seguir.

