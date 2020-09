Manifiestan en Mérida su rechazo total al cambio de paraderos

Aprovechando la consulta de la Canaco Mérida, cientos de usuarios del transporte público manifiestan su desacuerdo total contra del cambio de paraderos implementado por las autoridades de Yucatán.

Los usuarios del transporte público en Mérida, en cambio, insisten al gobernador Mauricio Vila en incluir más unidades en las horas picos para evitar congestionamiento de gente y por ende contagios de Covid-19.

El rechazo total al cambio de paraderos es una demanda que los usuarios del transporte público de Mérida siguen reiterando a través de las redes sociales.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

“Yo vivo por Juan Pablo II y trabajo por la colonia Leandro Valle, voy en el camión de Chichí Suárez, y caminar de Santiago a Mejorada es horrible y de regreso a mi casa lo mismo. Trabajo en limpieza y todo es muy cansado”; “Ahora camino mucho y cuando voy a empezar a trabajar ya estoy molida, duele que las autoridades no piensen en las personas”, son el tipo de mensajes recurrentes en redes sociales.

“Yo estoy peor, vivo a 7 cuadras de mejorada y el paradero me queda a 5, por esas cinco cuadras ya para qué abordo autobús, lo lamentable es que ahora caminaré 17 cuadras para ir al Mercado San Benito o para hacer pagos”, señaló una ciudadana.

Rechazo absoluto al cambio de paraderos

En los principales grupos de Facebook de Mérida es notable el enojo por el cambio de paraderos, pero también el desánimo porque las autoridades no hacen caso alguno de las peticiones de los usuarios que siguen insistiendo en que la solución está en considerar más unidades en las horas pico.

“Ayer fui al centro, me bajaron en Santiago, camine hasta el mercado, hasta ahí bien porque no traía carga, de regreso con mis compras tuve que parar en cada esquina por el peso de mis compras, con cubrebocas, el sol y al llegar al paradero no había ningún tipo de sombra y ya sentía que me faltaba el aire”, compartió una señora de 55 años de edad.

Hubo quejas sobre que el Circuito Enlace era solo para ancianos y embarazadas y que solo operan corto tiempo para desaparecer, cuando esa debería ser la solución para ir a los paraderos de sur a norte y oriente a poniente, siempre y cuando fuera para todos.

Hasta el momento las autoridades han puesto oídos sordos a los constantes reclamos de usuarios que piden incluir un mayor número de unidades en las horas picos.

Te podría interesar: Mauricio Vila ignora el clamor ciudadano contra el cambio de paraderos

Algunas publicaciones están cargadas de resentimiento, acusando a las autoridades de corruptas que solamente quieren el bienestar para ellos mismos. “Muera el Prian en el 2021, para los yucatecos ustedes están muertos igual que su partido”, sentenciaron.

Otros más pesimistas insistieron en que las autoridades ni caso van a hacer de la consulta de la Canaco Mérida. “No sé para qué lo anuncian, además bien enterados están de que la ciudadanía que se mueve en camión estamos muy molestos por la lejanía de los paraderos, es una burla esto que hicieron”, aseguraron.