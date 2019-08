Más de 100 pescadores de Yucatán se unen a manifestación nacional del sector pesquero

Manifestación nacional y cambio de leyes en el sector pesquero

En el estado de Yucatán se manifestarán por lo menos 100 pescadores, empresarios y armadores de todos los puertos del Estado, esto será a las 8 de la mañana en las oficinas de Conapesca en Mérida, informó Ana María Frías, líder de la Federación de Cooperativas Pesqueras en Yucatán, quien comentó que será algo pacífico pero firme pues es necesario para el sector el cual está olvidado por autoridades estatales y federales, acudirán miembros de los diferentes puertos, y también miembros de la Canainpesca, de los armadores y también permisionarios comentó.

“Los pescadores esta desesperados por la problemática del sector y preocupados por la inoperancia de la Conapesca, pues no hay vigilancia, no hay apoyos sólo algunas tarjetas con cargas, los permisos no se han actualizado, y la ventanilla no cumplió la expectativa, hay permisos que llevan un año solicitando la actualización sin respuesta aún, es por eso que nos manifestaremos junto con los Estados con actividad pesquera o acuícola en el país, uniéndonos a la manifestación en la Ciudad de México” mencionó.

Ana María Frías, líder de la Federación de Cooperativas Pesqueras en Yucatán.

Dijo que la Confederación Nacional de Cooperativas Pesqueras (Canacope), que aglutina a 300 mil pescadores ribereños y acuícolas del país, acordó en reunión con los líderes de cooperativas de la Península de Yucatán, manifestarse ante la falta de acciones para frenar el furtivismo, la ilegalidad y la falta de apoyos, y durante la visita a Yucatán del líder nacional Aureliano Aldana Rivera, dijo que los problemas del sector no reciben respuestas y soluciones por parte de la Conapesca a nivel país y la problemática es la misma por lo que era necesario unirse.

“Junto con el líder Nacional llegamos a un acuerdo pues el clamor es el mismo en todo el país, por eso es que nosotros los ribereños, los armadores y los de acuacultura, nos manifestaremos pues no hay soluciones”.

Por otra parte Frías comento que otra medida fue el acercamiento con diputados federales, el cual ya está surgiendo efecto, pues el próximo martes se instalara una mesa de trabajo, para analizar la ley de pesca en el país.

“Sabemos que con el de revisar las modificaciones que se prevén hacer a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, se reunió el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, con los legisladores que integran la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, para integrar el próximo martes una mesa de trabajo tratar temas del sector” Comentó.

Por último Mencionó que el interés de la Secretaría es que se atiendan los temas prioritarios de la comisión de pesca, como lo concerniente al Programa Sectorial de Pesca y Acuacultura, el permitir la transferencia o permuta de permisos de pesca que hoy está prohibido y que tiene frenados a los permisionarios de Yucatán.