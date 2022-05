Manglares, los bosques costeros de Yucatán bajo constante amenaza

Yucatán cuenta con más de 100 mil hectáreas de manglares, de las cuales aproximadamente el 20 por ciento han sido impactadas por acciones del ser humano, como la contaminación, el cambio de uso de suelo y la construcción de carreteras.

En entrevista con La Verdad Noticias, el investigador del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), Jorge Herrera Silveira, expuso que los manglares corresponden a un tipo de ecosistema húmedo, que se encuentran en las costas del trópico y subtrópico, propiciados por los ambientes cálidos.

Al estar conformados por árboles resistentes a los altos niveles de sal, inundaciones y sedimentos que se encuentran en las zonas intermareales, estos “bosques” costeros son de suma importancia por su función para revertir los efectos del cambio climático, la erosión de playas y el aumento al nivel del mar, además de ser el hogar de distintas especies de peces, crustáceos y aves endémicas o migratorias.

El investigador expuso que según datos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), el Estado cuenta con 97 mil hectáreas de manglar conservado, de las más de 100 mil hectáreas con las que contaba el territorio yucateco.

En ese sentido, Herrera Silveira reveló que el cambio de uso de suelo para construir viviendas o comercios, carreteras y puertos de altura, así como los tiraderos ilegales de residuos sólidos a cielo abierto, han impactado de forma negativa entre 15 y 20 mil hectáreas de las llamadas ciénegas o rías, representando un daño en hasta el 20 por ciento del área total.

Indicó que existen ejemplos visibles de tal afectación, sobre todo en las áreas aledañas a las carreteras que dirigen de Progreso a Telchac o de Progreso a Yucalpetén, donde a pesar de los pasos de agua, las vialidades han creado una división que impide el flujo superficial, privando de nutrientes a la flora conocida como mangle.

“Se dice que han sido impactados cuando ya no tienen árboles, ya no están cumpliendo las funciones y ya no proveen los servicios ambientales que deberían”, explicó.