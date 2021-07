Manglares de Yucatán afectados por la contaminación se vuelven basureros

Un investigador del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), habló sobre los Manglares de Yucatán y como la contaminación ha impactado en estos ecosistemas.

Según dijo el investigador del Cinvestav, Jorge Herrara Silveira en entrevista para el medio local Por Esto, los manglares son un tipo de ecosistema húmedo que se encuentra en las costas del trópico y subtópico, cuya importancia radica en revertir los efectos del cambio climático, la erosión de playas y el aumento del nivel del mar.

Estos ecosistemas están formados por árboles resitentes a los altos niveles de sal, inundaciones y sedimentos que se encuentran en las zonas intermareales.

De acuerdo a datos proporcionados por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), Yucatán cuenta con 97 mil hectáreas de manglar conservado, de las más de 100 mil hectareas que hay en el territorio yucateco.

Contaminación de manglares de Yucatán

Cerca del 20% de los manglares están contaminados.

Herrera Silveira habló de la contaminación de los manglares, el cual se debe en su mayoría al cambio de uso de suelo para construir vivienda o comercios, carreteras y puertosde altura, así como tiraderos ilegales de residuos sólidos al aire libre.

Estos factores han afetado de manera negativa entre 15 a 20 mil hectáreas de las llamadas ciénegas o rías que hay en el estado.

El investigador dijo que este tipo de efectos se pueden apreciar en zonas aledañas a la carretera que va de Progreso a Telchac o de Progreso a Yucalpeté, así como en las zonas cercanas del puerto de abrigo como el de Yucalpetén y Chuburná.

Algunos daños se pueden observar en la carretera de Progreso a Yucalpetén.

Cuando se dice que los manglares han sido afetados es cuando no tienen árboles y no cumplen con las funciones, al igual que ya no proveen los servicios ambientales que deberían, según manifestó el doctor.

Cabe mencionar que los efectos negativos en los manglares también tiene efectos en las comunidades aledañas y un claro ejemplo son las recientes inundaciones que se han registrado en el fraccionamiento Ciénega 2000, donde la obstaculización de la carretera al flujo del agua provocó inundaciones.

Cinvestav busca restaurar los mangalres de Yucatán

Se trabaja en programas de restauración de manglares.

Por su parte el Cinvestav busca restaurar estos ecosistemas desde hace más de 15 años, con diversos proyectos que buscan revertir el impacto de la infraestructura carretera y marítima ha causado en Celestún, Sisal, Chuburná, Yucalpetén, Progreso y Dzilam de Bravo.

Uno de los proyectos para rescatar el manglar de en Dzilam de Bravo, fue presentado el pasado 16 de julio, el cual es denominado Restauración Ecológica de Manglares de Yucatán, que promueve Pronatura Península de Yucatán A.C. (PPY), el Cinvestav y la agrupación ‘Los Restauradores del Dzilam de Bravo’.

Para lograr este objetivo se contará con un apoyo de 4 millones de pesos para llevar a cabo un diagnóstico para saber las causas de la muerte del manglar, conocido como ‘ecología forense’.

Una vez que se conozcan las causas, se desarrollarán y ejecutarán acciones para rehabilitar la hidrología del ecosistema, así como se llevarán a cabo acciones de reforestación que permitan la regeneración del manglar.

En el Día Internacional para la Defensa del Ecosistema Manglar, La Verdad Noticias quiere hacer notar la importancia de la conservación y restauración de los manglares de Yucatán, ya que tienen como principal función soportar los más de 300 kilómetros de costas que tiene la Península de Yucatán.

Limpieza de manglares de Yucatán

Se hacen trabajos de limpieza para mantener estos ecosistemas.

Para mantener los manglares, es importante la limpieza constante de estos ecosistemas que son cuna de miles de especies, por lo que se han realizado labores de limpieza en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), que han tenido como resultado el retiro de toneladas de basura.

Herrerta Silveira mencionó que pese a la pandemia por el Covid-19, el Programa de Saneamiento de Playas y Manglares han recolectado un total de 15 mil 190 kilogramos de residuos sólidos urbanos y que pretenden llevar acciones de limpieza los días 7 y 28 de agosto, 11 y 25 de septiembre, 9 y 16 de octubre; así como 6,20 y 21 de noviembre, 4 y 11 de diciembre en divesos manglares.

Se busca incluir a la sociedad en estos programas de restauración.

Cabe destacar que uno de los objetivos de estos programas, es incluir a la sociedad en el rescate de los manglares de Yucatán, ya que permitirá que la sociedad conozca la importancia de estos ecosistemas, así como se restaura a la población que adopatará estos ecosistemas e incluso los enseñará a aprovechar de ellos, como ocurre en el Corchito.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!