Mañana deberían votar por matrimonio igualitario en el Congreso de Yucatán

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró inconstitucional la votación del matrimonio igualitario en el estado, el Congreso de Yucatán podría votar mañana.

De acuerdo con la legisladora, Milagros Romero Bastarrachea, la Comisión permanente de la actual legislatura (LXII) de Yucatán, debería enlistarse para mañana miércoles la votación en el pleno del matrimonio igualitario.

Activista promovieron un amparo ante la SCJN.

Se espera que en la sesión de este miércoles se incluya en la orden del día la mencionada iniciativa que se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del pasado 16 de agosto.

De no incluirse la iniciativa en la orden del día de mañana los tres diputados de la permanente que se encargan de la orden diaria, estaría siendo anti derechos, ya que podrían argumentar que esperarían la notificación formal del SCJN, sobre la ilegalidad de la votación secreta.

‘No es necesaria la notificación, ya hay una iniciativa aprobada en comisión que debe pasar al pleno’, dijo.

Ilegal votación del matrimonio igualitario

La votación secreta del Congreso de Yucatán fue considerada ilegal por la SCJN.

Como informamos en La Verdad Noticias, el pasado 18 de agosto la SCJN sentenció uno de los amparos interpuestos a la negativa del Congreso sobre la iniciativa, la cual consideró como antidemocrática e ilegal, al haber votado en secreto o en cédula.

Como se recordará, fue en 2019 que los diputados votaron en secreto y la mayoría de los votos rechazó la iniciativa, por lo que organizaciones civiles interpusieron un amparo el cual fue resuelto el pasado 18 de agosto.

Si bien la resolución de la SCJN ya se ha dado a conocer de manera pública, la notificación oficial aún no llega a manos del Congreso, los legisladores están informados por el seguimiento a la sesión en línea.

Romero Bastarrachea dijo que no es necesario esperar la notificación, ya que el pasado 27 de noviembre de 2019 presentó junto con la diputada Silvia López una nueva iniciativa, donde argumentan que el matrimonio igualitario es un acto jurídico que no se reduce a la procreación y expone los argumentos internacionales y federales para modificar la Constitución del Estado de Yucatán.

El pasado 27 de noviembre de 2019 se presentó una nueva iniciativa.

La votación para este miércoles depende de tres diputados de la Comisión Permanente, quienes deberían enlistar en la orden del día dicha votación:

Paulina Viana Gómez, del PAN.

Luis Enrique Borjas Romero, del PRI.

Fátima Perera Salazar, de Morena.

Estos son los tres legisladores que tienen en su manos que la votación se lleve a cabo el día de mañana.

Según explicó Romero Bastarrachea, la Legislatura concluye el martes 31 de agosto, por lo que se considera que es el momento de que el tema se vuelva a votar, sin embargo considero que no es la última oportunidad de la Legislatura, que consideran que hay oportunidad de hacerlo aunque con bajas probabilidades.

De no incluirse la votación del matrimonio igualitario en la orden del día es porque los tres legisladores se oponen a cumplir con el proceso, bajo el argumento que no se ha notificado por la SCJN, pero no es necesario porque ya hay una iniciativa en lista, señaló.

