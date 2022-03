Mamá de desaparecido de Yucatán no pierde la esperanza de encontrarlo con vida

Sus padres se encuentran desesperados.

‘Mi corazón me dice que mi hijo está vivo’, son las palabras de una madre que no pierde la esperanza de encontrar a su hijo, quien desapareció en Yucatán desde hace una semana.

Se trata de la señora María Lucila Uicab Cauch, quien reportó la semana pasada como extraviado a su hijo Juan Bautista Caamal Uicab de 16 años de edad en Yaxcabá.

Este domingo 27 de marzo se cumplió una semana que el joven se extravió y su mamá, junto con su padre, acudieron a misa para pedir para que pronto aparezca Juan.

‘Le pedimos a Dios que regrese con bien, lo amamos y estamos desesperados’.

Fueron las palabras de los angustiados padres que no pierden la esperanza.

Se ha montado la búsqueda del joven en todo el municipio.

El padre de Juan asegura que se encuentra cansado pero aún está motivado a seguir caminando con los policías que día a día realizan la búsqueda del muchacho.

Por su parte, la mamá de este joven recuerda que el pasado sábado por la noche se despidió de su casa y le dijo que iría al baile con su novia y desde entonces no saben nada de él. La mujer no ha podido dormir bien desde que no sabe nada de su hijo.

Intensa búsqueda de joven desaparecido

Autoridades estatales y municipales trabajan en su búsqueda.

Cabe destacar que desde el momento de su extravío, las autoridades municipales y estatales colaboran en encontrar el paradero de este joven.

Se sabe que el alcalde de Yaxcaba, Henry Alberto Bacab Herrera manifestó que el caso es demasiado raro, ya que no hay rastros del joven, sin embargo brindarán todo el apoyo a la familia para su búsqueda.

Hasta el momento se realizan caminatas apoyadas de 6 drones que recorren las entradas y salidas de los poblados cercanos con el apoyo de agentes de la Policía Municipal.

Autoridades rentaron seis drones para localizarlo.

Como previamente dimos a conocer en La Verdad Noticias, este joven fue reportado como extraviado la semana pasada, después de acudir a un baile en el mencionado municipio.

Tras el reporte de desaparición, se registró un fuerte operativo en el cenote de Yaxcabá, que incluyó la presencia de siete buzos, quienes participaron en la búsqueda del joven en el interior del cenote, ya que el GPS de su teléfono móvil lo ubicaban en el cenote. Lamentablemente la búsqueda no tuvo buenos resultados y la Fiscalía General del Estado activó una alerta amber para localizar al joven.

