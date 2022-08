Mamá de Óscar Gabriel inicia plantón frente al Palacio de Gobierno de Yucatán

Con la exigencia de que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán avance en la investigación para dar con el paradero de su hijo Óscar Gabriel González Fernández, la señora Margarita Fernández Juárez inició desde el pasado sábado un plantón permanente frente al Palacio de Gobierno en el centro de Mérida.

Margarita pasó sus primeras noches a la intemperie, a la espera de nuevas pistas que le ayuden a recuperar al adolescente, que supuestamente escapó de una casa hogar en Mérida desde el 12 de junio.

Equipada únicamente con una casa de campaña, colchoneta y dos cobijas, decenas de volantes con copia de la alerta amber emitida por la desaparición de su hijo de 15 años, así como pancartas que recuerdan el motivo que la llevó a permanecer en las calles.

“DIF Yucatán desapareció a mi hijo Óscar Gabriel. De forma arbitraria Fiscalía y Prodennay me arrebataron a mi hijo y lo desaparecieron”, se lee en una de las pancartas desplegadas frente a la casa de campaña, misma que recuerda que su hijo es menor de edad y también tiene derechos.

La mujer reprochó que a más de dos meses del extravío, las autoridades yucatecas todavía no han demostrado avances en la indagatoria para encontrar a su hijo, por más que han colaborado con ellos y entregado pistas que con sus propios recursos han encontrado.

“Nos han comentado que ellos siguen investigando, sin embargo, la carpeta de investigación que ya nosotros nos dimos a la tarea de checar, no tiene más de lo que nosotros hemos aportado, tristemente nos damos cuenta que nos están dando largas, nos están haciendo perder el tiempo y no están actuando”, manifestó.

Recordó que la semana pasada se publicó en la página de Youtube un video en donde presuntamente Óscar Gabriel explica los motivos por los cuales escapó de la Casa Hogar Moisés, mismo que fue presentado como prueba en la FGE seis días después de haber aparecido en internet.

“Ellos no se han dado a la tarea de hacer la investigación adecuada, nosotros analizando el audio escuchamos triste a mi hijo, en un ambiente manipulado, hasta cierto punto tenemos miedo”, agregó.

No hay avances en la investigación

Plantón de Margarita para exigir que le entreguen a su hijo Óscar Gabriel

En ese sentido, alegando que los fiscales tienen las armas y las herramientas tecnológicas para localizar a Óscar Gabriel a través de las pruebas, responsabilizó a la FGE de lo que pudiera pasarle a su hijo durante el tiempo que están tardando en hacer su trabajo.

“Que tomen en cuenta lo que ya tienen recabado, no es justo que nosotros tengamos que estar haciendo su trabajo, ya todo lo que nos pidieron lo hicimos, a ellos como autoridad les compete llevar a cabo esa acción, no estamos interfiriendo, ya les dimos las pistas, ya les dimos todo, ¿qué les falta?”.

“No se ha hecho absolutamente nada, ese es otro de los motivos por los que decidí plantarme aquí, porque fuimos y nos dijeron que incluso el video no lo han escuchado, simplemente dieron por hecho que él está bien, porque así lo dice en el audio, sin embargo, a nosotros como familia nada nos garantiza que así fuera”, dijo.

Margarita aseguró que permanecerá frente al Palacio de Gobierno de Yucatán de manera indefinida, hasta que alguna autoridad le entregue a su hijo sano y salvo. A un mes de haber iniciado con la intensa búsqueda en Mérida, reveló que los recursos económicos se están agotando, por lo que también decidió colocar una alcancía para recibir contribuciones de la ciudadanía.

“Permaneceré todo el tiempo que sea necesario, yo no me pienso mover hasta que no me traigan a mi hijo vivo, sano, estable y completo, porque yo no quiero medias, así me lo arrebataron y así me lo tienen que regresar”, recalcó.

La desaparición

Se agotan los recursos para continuar con la búsqueda de Óscar Gabriel en Yucatán

Óscar Gabriel está en calidad de desaparecido desde el 12 de junio, día en que supuestamente se fugó de la casa hogar Moisés, ubicada en la carretera Mérida-Valladolid, en donde se encontraba por orden de la Prodennay.

Debido a que se encontraba bajo la tutela del estado, su desaparición fue ocultada por 39 días, pues hasta el 20 de julio se emitió la alerta amber correspondiente al extravío del menor veracruzano en Mérida.

