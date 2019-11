Maluma regresa a Mérida para consentir a sus seguidores de Yucatán

Juan Luis Londoño Arias, el nombre real del cantante colombiano Maluma, comenzó a despegar desde el año 2011, gracias al éxito de temas como “Farandurela”, “Obsesión”, “La Temperatura” y "Carnaval”, logrando trascender a América Latina, a tal grado que en el 2013 recibió su primera nominación al Grammy Latino.

Maluma mezcla en sus obras musicales el reguetón con otros géneros urbanos.

Desde ahora hasta el presente al artista ha lanzado los álbumes “Magia” (2012), “Pretty Boy, Dirty Boy” (2015), “F.A.M.E.” (2018) y “11.11” (2019), precisamente la gira correspondiente al respaldo de este trabajo es el que llegará nuestra ciudad en una noche que promete muchas emociones, ya que Maluma tras experimentar la “desilusión bien cabrona” que sintió cuando fue relegado del Grammy Latino, ahora está sumamente contento y motivado celebrando su nominación al Grammy anglófono, ya que además junto a él están otros reguetoneros como Bad Bunny y J Balvin, quienes compiten en las categorías latinas al premio más importante de la música.

A través de su música Maluma también ha realizado activismo social.

“El universo y Dios confabulan en el momento indicado y cuando uno menos se lo espera”, dijo el colombiano, nominado por su álbum “11:11”, en el que canta, entre otras estrellas, con Madonna. “Ustedes saben que yo he trabajado muy duro, muy muy duro, por esto y hoy es una realidad. Tengo los ojos rojos de llorar tanto”.

Madonna es una de las estrellas en colaborar en el más reciente álbum de Maluma.

Maluma es un personaje que siempre da de qué hablar en las redes sociales, como lo demostró recientemente en su cuenta de Instagram donde lanzó un particular mensaje que sin embargo ha dejado a muchos con 'un mal sabor de boca', pues aparece con una mini sonrisa, luciendo un extravagante abrigo y unos jeans de corte psicodélico, pero muchas personas cuestionaron el abrigo, pues parece ser de algún animal.Si se observa la imagen con atención, podrá percatarse que Maluma está sentado en un sillón que al parecer tiene forro de vaca, el tapete que está pisando, también es de piel de algún animal, y encima el abrigo, que aunque representa en su totalidad el "animal print", parece ser sintético. Ante las críticas es de esperar que el colombiano tome consciencia de la cultura que debe existir por el cuidado de los animales.

Maluma ha tenido una influencia notoria en el público latino desde sus comienzos musicales.

Maluma también fue mencionado en una nueva polémica, cuando recientemente Anuel AA publicó en su cuenta de Instagram un vídeo en el que cantaba un fragmento del remix de 'Gan-Ga' - interpretado junto a Bryant Myers en la que también participan Sech, Dalex y Farruko - que decía: "Nunca ‘flow’ Maluma, siempre Real G", lo que fue interpretado inmediatamente por sus seguidores como una burla contra su paisano. Y por supuesto la situación subió de tono un poco más luego de que Bad Bunny compartiera en su cuenta de Instagram la misma frase. Incluso, dicha polémica frase se convirtió en un #hashtag en las redes sociales.

En Facebook es seguido por más de veinte millones de usuarios, y en Twitter por más de dos millones.

Aunque Maluma se había mantenido al margen de lo sucedido, recientemente se refirió al tema en una entrevista con Soy Molusco para Instagram, señalando: “No me importa, pero no sé por qué lo hicieron. Todavía estoy confundido. Yo quiero que Bad Bunny o Anuel me llamen y que me digan - ¿Sabes qué? Nunca flow Maluma, siempre real G, por esto”.

Tras casi una semana sin publicar nada en las plataformas digitales, Maluma regresó y reveló en su cuenta de Instagram por qué decidió tomarse un tiempo lejos de las redes sociales. “Después de unos días sin redes sociales ni WhatsApp, definitivamente fue lo mejor que pude hacer. Los invito a que lo intenten y se desintoxiquen de tanta basura que hay en el mundo digital. Es una oportunidad para llenarse de mucha LUZ”, publicó.

Ricardo D. Pat