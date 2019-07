Malena Durán feliz con el interesante proyecto musical “Nocturbanda”

Las cuatro producciones discográficas de Malena Durán son totalmente recomendables, iniciando con “Ya Es Tiempo” (2003); “La Primera Lluvia” (2009) con 14 poemas musicalizados del gran poeta Jaime Sabines; “Atréveme” (2013) con una rica fusión de jazz, blues y música afroantillana y “De Otro Modo” (2017), donde canta a Pepe Elorza.

Además de participar en infinidad de festivales importantes, ha colaborado con los más importantes cantantes y compositores mexicanos, así como con grupos y artistas de talla internacional, incursionando en el teatro, la locución radial y actualmente se ha integrado “Nocturbanda”, un proyecto que la emociona y entusiasma, así que fue muy oportuno reunirnos con esta diva, que vive en Yucatán desde hace 10 años y que amablemente compartió con La Verdad detalles acerca de su trayectoria.

En "Nocturbanda" todos los integrantes participan en la composición de nuevas canciones.

Señaló que tras todos estos años de carrera se sigue sintiendo como principiante. “Porque tengo toda la certeza de que todos los días me levanto a aprender, pero también con la certeza de que lo que me hace feliz es compartir la música, ofrecerla y aprender de toda la gente con la que he tenido la oportunidad de convivir y de hacer y de crear música”.

Dijo que precisamente en julio cumplió 10 años de radicar en Mérida, ya que llegó a principios de este mes, pero del 2009 y el 13 de agosto vino a casarse con Arturo Guzmán en el registro civil de Chuburna.

Malena Durán es una de las pocas voces generosas que ceden sus talentos a compositores mexicanos como una posición ética y estética.

Actualmente Malena Durán forma parte de un proyecto muy interesante donde participan músicos realmente talentosos llamado “Nocturbanda”, donde se otorga principal importancia es la composición. “Podemos abordar desde temas de trova yucateca con arreglos hacía el blues, hacia el jazz, hacia el bossanova, pero la idea es que sean composiciones propias, de Arturo Guzmán, de Carlos Rodríguez, de Darwin Valencia, de Humberto Casanova que está haciendo unos temas especiales para la banda, y yo también estoy trabajando en un tema que vamos a poner, es como un laboratorio de trabajo pero con la idea es que las ideas que salgan de esta agrupación sean termas propios”, aseguró.

“Nocturbanda” se presentará este jueves 1 de agosto en el Centro Cultural Dante con un espectáculo donde Malena asegura estrenarán un tema que se llama “Pureza Tropical”, que es un homenaje que Arturo dedica a João Gilberto, quien falleció recientemente, también interpretarán canciones propias, obras de John Coltrane, de Armando Manzanero, de Luis Demetrio, y también algo de trova yucateca como “Solo Tú” y “Flor de Azar” pero en bossanova y cantada en portugués, tratando de hacer cosas que le den la vuelta la a la tradición pero para reavivarla, para que sigue vigente, porque si no se queda ahí estancada y muere, entonces su idea es buscar maneras de hacer las canciones que les gustan y reinterpretarlas pero conservando y respetando siempre su esencia y su forma. Durante el concierto ella también trabajará su voz como un instrumento con el grupo.

Ricardo D. Pat