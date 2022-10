Mala práctica médica posible causa de muerte de mujer en Kanasín

Rubí Maribel, habría perdido la vida tras haber recibido una supuesta mala atención durante dos días en el consultorio de asistencia social denominado “San Lázaro”, ubicado en la calle 19 del Centro de Kanasín, la mujer de 32 años dejó en orfandad a un niño de seis años.

Aunque se manejó como un supuesto aborto inducido en un consultorio de operatividad clandestina, se ha desmentido por parte de familiares y testigos durante una investigación.

Catalina Chan Herrera madre de la mujer la tarde del martes rindió su declaración ante la Fiscalía General del Estado (FGE) al poniente de la ciudad de Mérida y se mantuvo a la espera durante varias horas en el Servicio Médico Forense (Semefo) para que se le fuera entregado el cuerpo de su hija.

Versión de la madre de Rubí

Catalina Chan Herrera

Con la voz quebrada y sin querer hablar, narró que el sábado el esposo de Rubí la habría llevado a consultar por la mañana en la unidad familiar del IMSS de dicho municipio, debido a que su hija padecía de respiración baja y temperatura.

Posteriormente por indicación del mismo médico del cual no reveló el nombre, dió un pase para que la ingresen en un hospital de la misma instancia, pero en la ciudad de Mérida, sin embargo, ante la gravedad en que se veía su hija, decidió llevarla a un consultorio particular donde brindaba atención privada la presunta doctora Lizbeth A.B. donde le brindan oxígeno que compró la familia de la joven, pero no presentó mejora.

Entre tanto, detalló que la responsable del consultorio les informó que Rubí estaba embarazada, pero la familia mantiene las dudas ya que contaba con el dispositivo DIU, sin embargo, fue Rosa una trabajadora que ha trabajado por más de 30 años con la supuesta médica, quien confirmó que no se realizó ningún estudio médico para confirmar si la mujer estaba en etapa de gestación.

"Se le puso una sonda porque estaba viendo que estaba como infladita su barriga, pensando ella que no podía orinar y por eso se le puso la sonda, al poner la sonda empezó a pasar cuágulos de sangre y un pedacito de placenta", dijo Rosa.

Al relato de la mujer detalló que fue la doctora sin licencia quien aparentemente decidió sin consentimiento de los familiares de Rubí colocar la sonda vía urinaria viendo que estaba inflamada y al quitarla, habría salido un coagulo de sangre y la placenta, provocando sangrado abundante.

Se mencionó que durante la instancia la mujer, se hicieron gastos de oxígenanción, transfusión de sangre y otros requerimientos de la misma supuesta médica, que al final terminaron siendo un gasto de 50 mil pesos.

Posteriormente ya cerca de las siete de la tarde del lunes, al ver que su hija no tenía mejoría, un familiar de ellos solicitó el apoyo de una ambulancia, por lo que paramédicos de la policía estatal llegaron al lugar para atenderla y enviarla al hospital General Agustín O'Horán, donde horas más tarde pierde la vida.

Protestaron pedían la liberación de supuestos paramédicos del consultorio

Tras la detención de los hermanos Raúl M. A. y Ricardo M. A., hijos de Lizbeth, quienes se habrían entregado para que la mujer de 56 años no pisará la cárcel, este martes por la tarde en Kanasín, un grupo de personas aparentemente familiares de Rosa, una mujer que ha trabajado 30 años con la supuesta médica, protestaron a las afueras de la Fiscalía de Kanasín, exigiendo su liberación.

Te puede interesar: Dos detenidos tras la muerte de joven en clínica ilegal de Kanasín

Vecinos comentan que la señora “Liz”, como es conocida, no tiene cédula profesional como doctora y el presunto consultorio no cuenta con los permisos, incluso aseguran que no es la primera vez que le reclaman a la mujer por la muerte de uno de sus pacientes.

"Ayer precisamente le vinieron a reclamar, un señor le grito que por culpa de ella su esposa había muerto, un muchacho que está ahí que es un tanto agresivo lo golpeó", dijo la testigo con iniciales M. N.

Clausuraron habitaciones del lugar

Ante la la clausura por parte de la Secretaría de salud por riesgo sanitario, no se sabe nada por parte de la autoridad, asimismo el Ayuntamiento que encabeza Edwin Bojórquez no ha emitido algún comunicado del porque este lugar operaba con el posible conocimiento de la comuna.

Infórmate de las noticias de Yucatán dando clic aquí

¡Siguénos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram