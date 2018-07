Mala atención en IMSS de Yucatán, pone en peligro la vida de los pacientes

Mala atención en el IMSS de Yucatán, pone en peligro la vida de los derechohabientes

Tener un padecimiento delicado, o grave, se ha convertido para los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en un calvario, y para muchos en la antesala de la muerte, por la insensibilidad de los médicos generales e internistas, quienes les dan, en el mejor de los casos, citas a muy largo plazo, o de plano se las niegan bajo criterios subjetivos que ponen en peligro sus vidas, las cuales se pierden a menudo.

Para Francisco y su esposa, el sistema de salud los mantiene en un prolongado sufrimiento, ya que para atender a su compañera de vida, quien sufre de constantes dolores de cabeza, desde hace más de seis meses, el galeno del IMSS sólo le ha dado pastillas y le han programado hasta el próximo año la cita con el especialista.

“Me dicen que ya no hay citas para este año y tenemos que esperar, es un calvario porque mientras tanto los dolores de mi esposa no se detienen”, dijo afligido.

Otro caso es el de Gerardo, un señor de 57 años, quien tiene un marcapasos desde más de 10 años, aunado a sus padecimientos de epilepsia, le han diagnosticado baja la batería; incluso ha llegado hasta Emergencias a punto del infarto, donde le mandaron una orden de cambio urgente de marcapasos, pero el director en turno le dijo que aún no era necesaria esa operación, por lo que sigue esperando postrado en su cama que llegue el momento en que el doctor le autorice el cambio.

“Hay días que me siento mejor pero no puedo hacer mayor esfuerzo, mi familia y yo vivimos en la zozobra de que cualquier momento me da el infarto fulminante, además tengo tratamiento para la epilepsia, y los medicamentos que me da el IMSS son de baja calidad, por lo que necesito uno medicinas de otros laboratorios que son más caros, se me hace muy difícil conseguirlos porque no soy una persona productiva”, se lamenta.

Por las múltiples carencias del sector salud, cada vez más los pacientes tiene que esperar más tiempo para ser atendidos por algún especialista, y por algún estudio más especializado, si es que lo realiza el IMSS, sino tendrá que verse en la necesidad de pagarlos en un laboratorio particular.

Lo mismo sucede con los medicamentos, que cada vez escasean más, sobre todo los de las enfermedades de hipertensión y diabetes, por el alto porcentaje de enfermos con estos padecimientos.

En 2016, la Comisión de Arbitraje Médico del estado de Yucatán (Codamedy) atendió 331 denuncias, 15% más que en 2015 y 29% más que lo esperado en el Programa Operativo Anual (POA); en este mismo sentido, los servicios sustantivos de la Comisión como son las Orientaciones, las Asesorías Especializadas, las Gestiones Inmediatas y las Quejas Recepcionadas que alcanzaron porcentajes mayores que lo esperado en el POA.

En 2016 se atendieron 331 quejas, que correspondieron a 151 orientaciones, 58 asesorías especializadas, 67 gestiones inmediatas y 55 quejas.

La Codamedy registró quejas por presuntas irregularidades de actuaciones médicas documentos que establecen relación médico-paciente, pretensión de carácter civil y susceptibilidad de conciliar.

De las 55 quejas recibidas, 31 (56%) fueron del IMSS; 18 (33%) de Medicina Privada; 3 (5%) del Issste; 1 (2%) de Sector Salud estatal; 1 (2%) de la Universidad Anáhuac Mayab, y 1 (2%) de Pemex.

Por especialidad médica las quejas fueron: el 15% de Odontología;13% de Cirugía General; 13% de Urgencias;11% de Ginecoobstetricia; 11% de Pediatría; 9% de Ortopedia; 5% de Neurocirugía; 5% de Medicina Familiar, y Anestesiología, Cardiología, Cirugía Plástica, Medicina Interna, Oftalmología, Otorrinolaringología, Proctología, Reumatología y Urología con el 2% cada una.

De los 55 casos clasificados como quejas, 35 fueron enviados a la Comisión de Arbitraje Médico (Conamed). Los casos que provienen de instituciones públicas de salud de orden federal, como son el IMSS, Issste, Hraepy, Pemex e Issfam, llevan con la Comisión de Arbitraje Médico local, de acuerdo con los convenios de colaboración, un manejo diferente en su fase decisoria; todos son objeto de atención primaria con orientación, asesoría y, en su caso, la elaboración de un expediente de queja que una vez configurado el expediente es enviado a la (Conamed), los demás continuaron proceso en la Consmedy.

Omar Pacho Sánchez, representante de la CNDH en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, explicó que hasta el pasado 26 de junio se habían reportado 170 denuncias, la mayoría enfocadas al Sector Salud; 80 por ciento ha sido resuelta.

Explicó que el año pasado fueron alrededor de 250 quejas.

El funcionario señaló que las quejas se dan por la falta de información, “cuando la gente tenga más conciencia, sobre todo los servidores públicos, de que hay que respetar los derechos humanos de todas las personas, vamos a avanzar”.

Para cada padecimiento existe un protocolo de atención a las diversas enfermedades que se atienden en el sector salud, y es ahí donde comienza el doble suplicio de los pacientes, si no es solo es un dolor de estómago, gripe, o cabeza, tiene uno que ir de primera instancia al médico familiar; si se trata del IMSS o Issste, si es en el Hospital O’Horán una enfermera o licenciada en asistencia social determina el consultorio donde será atendido.

Si el médico familiar detecta y decide canalizar al paciente con un doctor especialista, primero se tiene que someter a una serie de análisis clínicos que determinarán la inmediatez para ser atendido por el especialista y en su caso si se requiere de alguna intervención quirúrgica.

Es aquí donde el cuello de botella comienza a apretar a los pacientes, pues si en el primer diagnóstico y medicación no resuelve las dolencias del paciente, tendrá que regresar al médico familiar hasta que se detecte el origen del malestar.

El Sistema de Salud en México es un derecho de cada persona sea o no derechohabiente. Se compone de diversas instituciones como el IMSS, que atiende a los trabajadores de empresas registradas en Hacienda; el Issste, enfocado en personal gubernamental; los sistemas de salud especializados para la Marina y el Ejército y el Seguro Popular, un sistema de salud que da cobertura a cualquier persona que no tenga cabida en los anteriores.

El mexicano puede jactarse de tener uno de los sistemas de salud con mayor cobertura a nivel mundial, al menos en papel. Sin embargo, en la práctica, este derecho se ve mermado, especialmente en los sistemas IMSS y del Seguro Popular. Un servicio ineficiente y falta de material básicos, son problemas a los que se enfrentan día a día los pacientes.

La burocracia médica no es una preocupación nueva, pero si un tema que ha generado malestar en los últimos años.

Con burocracia médica me refiero a toda la carga administrativa que tiene la medicina y que se ha convertido, nos guste o no, en parte de la práctica médica.

Las quejas más frecuentes y dolorosas respecto a los servicios públicos son las que se presentan en el sector salud, principalmente respecto al dolor ajeno, sumado a las deficiencias técnicas que también se cuentan por millares.

En el Sector Salud, cada retraso en la atención, cada consulta no prestada y cada medicamento no dado, representa discontinuidad en tratamientos, un costo de sufrimiento para los pacientes, incremento del riesgo en la enfermedad e incluso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.

El primer Reporte Ciudadano sobre Calidad y Acceso Efectivo a la Salud expone que la información que ofrece el sector salud sobre sus servicios está incompleta, no es consistente y presenta errores. Ejemplo de ello es que la Secretaría de Salud indica que el tiempo de espera para una consulta es de 22 minutos en zonas urbanas; sin embargo, en la realidad una persona espera en promedio 1.32 horas para ser atendida.

El documento expone problemas como fallas en el surtimiento de medicamentos o de estudios, los cuales deben ser cubiertos por los mismos pacientes; incumplimiento en los tiempos de espera de consulta y cirugías; altos índices de quejas por parte de los usuarios; falta de transparencia en las unidades de salud; y otros malos tratos.