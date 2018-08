Mal de chagas con históricos brotes en Yucatán

Mal de chagas en Yucatán

La enfermedad de chagas que suele ser silenciosa y detectada después de años en la persona por algún malestar, va en incremento en Yucatán; además, las regiones del cono sur del estado son las más afectadas.

Según el médico cirujano, Jaim Rajamin Coba Canto, Yucatán ha tenido históricamente brotes de chagas y la sociedad no toma la debida importancia al problema.

“Es una enfermedad muy sencilla de tratar si se identifica a tiempo, el problema es que casi nadie identifica ni el insecto y tampoco entiende qué es el padecimiento en sí”.

En Yucatán hay una población activa y creciente con esta dolencia y brotes en algunas zonas que actualmente están definiendo, pero recalcó que no es epidemia, pero sí es importante estar al pendiente. “Detectando cada vez más casos por factores sociales y culturales de la población”, dijo.

Mal de chagas en Yucatán

Como se mencionó al principio, la zona más afectada es el cono sur y entre los municipios de Yucatán está Akil, esto porque a las personas no les llega información y suelen trabajar más en parcelas y granjas en donde se esconden las chinches besuconas, más bien conocido como pic, que son las transmisoras de dicha afectación. Además, no acuden al médico porque no tienen la costumbre o simplemente no cuentan con clínica cerca.

Canto informó que el mal de chagas es producido por un parásito que trae comentado bicho y una vez que entra en el sistema, empieza a propagarse y puede tardar muchos años en presentarse algún síntoma, ya sea en el corazón, colon u otro órgano.

Los doctores, la mayoría de veces, detectan el mal en la tercera etapa, por lo que ya no pueden hacer nada, pero sí cuando la persona se realiza un chequeo apenas vea que posiblemente fue picada por el “pic”.

Ante ello, mencionó que es necesario hablar a la población sobre el insecto, así como el vector que transmite la afección y los síntomas que ésta genera, pues el 10% de ella no está enterado que lo tiene.

El doctor mencionó que el sector salud de Yucatán tiene los medios para identificar la enfermedad, para tratarla y apoyar a los ciudadanos, sin embargo, no en todas las comunidades se ha podido llevar esta ayuda.

A pesar de ello, se está haciendo más énfasis tanto en centro médicos privados, como en las instituciones de gobierno, para que la información y el apoyo lleguen.

_Kattia Castañeda