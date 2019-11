Mafud regresa a Mérida para presentar su más reciente sencillo “Dime Cómo”

Mafud está promocionando el sencillo “Dime Cómo”, el cual ha sido producido por César Ceja,quien ha sido Productor de Mon Laferte, Emmanuel, Juan Solo, etcétera, el cual también presentará en este concierto en Mérida y en el Foro Tejedor de la Ciudad de México en 24 de noviembre.

Mafud, quien ha tenido la presentación de sus anteriores sencillos Sold Out en Bataclán y en Centro Cultural Dante de Mérida, estaba designado como abridor del argentino Kevin Johansen en el Festival Internacional de Trova, pero como ya todos saben este fue cancelado.

Es de admirar la determinación que Mafud ha tenido para atreverse a ir a radicar a la Ciudad de México en busca de consolidar su sueño de vivir de la música.

Su nombre es Jorge Alberto Loría Mafud, adoptando el nombre artístico Mafud que viene siendo su apellido materno. Lleva tres años viviendo en la Ciudad de México y a los citadinos de la gran urbe se les hacía difícil pronunciar su primer apellido y al usar su segundo apellido este si era bien pronunciado, además de que así se conecta con la raíz de su parte materna. En la capital ha tenido la oportunidad de ser Telonero Especial de Jesse y Joy en el Coliseo, telonero de Juan Solo, Telonero de Ale Zeguer en Foro el Tejedor, etcétera.

Mafud fue integrante de Los Lasgori, agrupación con la que trabajó por cinco años, precisamente por ello viajó a la Ciudad de México buscando contactos para la banda y para su propuesta personal, ya que componía canciones para ambos proyectos. “Fue determinante el que muchos paisanos que ya trabajan en la industria musical en la Ciudad de México me recomendarán dar el siguiente paso para radicar allá, porque la industria está centralizada, originalmente la idea es que Los Lasgori nos fuéramos para allá, pero al final me quedé con mi proyecto solista. Decidí enfocar toda mi vida a mi proyecto solista y a la gente le empezó a gustar en la Ciudad de México y también aquí el público que ya me conocía conocía por lo que había hecho anteriormente les empieza a agradar este proyecto y eso me llevó a pensar en grabar”.

Mafud combina su carrera como cantante con otra actividad en la Ciudad de México, ya que es licenciado en mercadotecnia.

Mafud afirma que algo que lo ha ayudado mucho es tener constante la visión de crecer “Uno de mis sueños es poder vivir de mi música y creo que algo que me ha servido es pensar ‘ahora ¿quién me va a ir a ver, diez personas? pues preparo el evento para diez personas, para el siguiente pienso en 20 y así voy subiendo, ahora en la Ciudad de México tengo un evento el domingo 24 en el Foro El Tejedor que es conocido en la escena de canción de autor y es para 115 personas, anteriormente tuve dos fechas en un foro llamado El Bataclán que es para 70 personas, y ante la buen respuesta decidí ahora tocar en El Tejedor”.

El concierto con el Ensamble Yucatan Jazz será dentro del programa Panorama Escénico de la Secretaría de Cultura de Yucatán.

Mafud se dio cuenta que toda la música que escucha la gente es música popular, la música que está hecha para que la gente cante, para que la gente entienda un mensajes esa es música popular. “Frank Sinatra es música popular, cualquier grupo de rock es música popular, entonces yo tomé la decisión de hacer música popular pero sumándole mi origen yucateco, enriquecerla con todo lo que pudiera en mi consciente, mi inconsciente y mi historia, sumarle música yucateca, bolero, y eso me empieza a dar una identidad, la del caballero, ya que siempre he sido así, siempre se me ha educado a ser respetuoso y con esos valores combinaba muy bien con la parte musical, el caballero en lo social como en lo musical.”

Mafud grabó el tema “Caballero” y recientemente ha publicado un EP de cinco temas llamado “Cosas del Amor”, entre los que están: “Confidente”, “Regalo”, “Ven a Vivir conmigo” y ahora “Dime Cómo”, más una que aún no he publicado llamada “Cosas del Amor”, pero además sigue componiendo nuevas canciones.

