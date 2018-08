Maestros en Yucatán ganan por excelencia y no pagan los ‘premios’

Maestros de diferentes municipios se manifestaron a las afueras de la Secretaria de Educación de Yucatán (Segey), para exigir el pago de incentivos y las horas que ya se ganaron en la convocatoria 2017-2018.

“Nos dicen que hubo una confusión en la convocatoria y que el incentivo es sólo para los destacados, creo que nunca pensaron que responderíamos tan bien pues somos más de mil maestros que salimos con esa calificación y ahora se están echando para atrás. El 35% de incentivos es para destacados y buenos y el 41% para zonas marginas, según la convocatoria. Desde abril debieron de entregarnos ese recurso y hasta el día de hoy sólo nos han tenido dando vueltas, si no lo resuelven nos iremos a Gobernación y demandaremos”, expresó Meibel Lovera, una de las afectadas.

Maestros desde preescolar hasta secundaria, así como docentes de diversas materias como historia, educación física y educación especial están entre los afectados.

Yucatán fue uno de los estados con mejor puntaje en esta convocatoria a nivel nacional, por lo que los maestros alegan que no esperaban esta respuesta y están viendo como zafarse; ya van dos veces que se manifiestan y siguen sin respuesta.

“Con respecto a la Reforma Educativa, no estamos en contra, la evaluación está bien que nos la hagan; con lo que no estamos de acuerdo es con esto que está sucediendo de la evaluación pungitiva porque no podemos entrar a la plataforma, se nos ponen trabas para accesar y luego salen con esto de que no dan lo que prometen. No es la evaluación, si no lo que hay detrás de una evaluación por parte de gobierno y autoridades educativas”, comentó la maestra Laura Paredes.

Y complementó: “Cuando era carrera magisterial, había una fecha ya estipulada para resultados e incentivos, no entiendo cómo a tres años de la Reforma no puedan establecer fecha para resultados y cuando se pagan; además queremos saber dónde está el dinero de muchos maestros de carrera magisterial que se jubilaron y dejaron en el fondo, con eso nos pueden pagar el K1. ¿Qué hizo el gobierno con ese dinero, se fue a las elecciones? Nosotros ya cumplimos con la evaluación y todo lo que nos piden, ellos llevan 6 meses y no cumplen”.

La gran mayoría de los manifestantes, presentaron pruebas de convocatoria de 2017 firmada por Víctor Caballero, pero hay algunos casos excepcionales más antiguos como es el caso del Sr. Santos Manuel Chi, maestro en Educación Física.

“Yo fui evaluado desde el 2016 y aún sigo esperando el incentivo y las horas de incremento, la Dra. Guadalupe Quetzal nos dio un documento por medio de Marta Magaña, directora de Nivel Primaria en ese tiempo, donde según nos dan 10 horas de base y ahora se están lavando las manos. Sólo dicen que ese papel no es válido, porque lo manejaron como un contrato y si queremos que nos paguen lo que ya trabajamos saldría como contrato, no como base y no es justo; mi resultado salió desde abril 2016 y nadie me ha dado respuesta, 2 mil 700 por cada quincena desde abril del 2016 es lo que me deben”.

Dicen ser 1080 los maestros afectados a quienes desde abril no les han dado respuesta, solo les dan largas; desde el 15 de mayo ellos debieron cobrar el 35 por ciento de 5 mil 700, incremento que sería cada mes y ya llevan acumulados 4 meses.

Por su parte el secretario de Educación, maestro Delio Peniche manifestó la posición de la Segey con respecto a los manifestantes.

“Nosotros nunca nos hemos cerrado al dialogo con ellos; específicamente con los maestros de la convocatoria 2017 se han tenido reuniones previas y también hemos dialogado con gente del sindicato, sobre todo en la cuestión de asignación de horas, por lo que podemos decir que las horas que legalmente se ganaron ya se estarán distribuyendo en estos días”.

En el caso particular del K1, que es el incentivo económico para maestros destacados y buenos de zonas marginadas, comentó que “ya se está analizando la relación para enviarla a la CDMX que es de donde vendrá el recurso, los pagos serán efectivos en cuanto México lo autorice; no hay fecha para dárselo, pero se les dará. Es bueno recordar que después que ellos realizan el examen de la convocatoria tienen 3 años para recibir el incentivo tanto de horas como de dinero”.

Con respecto a lo que alegan que son 1080 maestros que recibirán el incentivo, el secretario afirmó que “eso es falso, pues en nuestra lista está que son 610 maestros entre destacados y buenos (155 destacados, 455 buenos), de los cuales aún se analizan varios puntos pues algunos ya están jubilados o a un maestro que ya tiene 42 horas ya no le aplica el incentivo, aunque le haya ido bien en el examen, pues ya está al límite; en ese caso se elimina de la lista, la cual podría llegar a reducirse a 400 maestros”.

_Eliza Ongay