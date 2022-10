Maestros del Conalep se van a paro en Yucatán

Todos los estudiantes de los tres planteles del Conalep ubicados en Mérida, así como los del interior del estado, se quedaron sin clases este martes luego de que sus profesores realizaron un paro técnico de labores, para exigir que se cumplan sus demandas de basificación, aumento salarial y reconocimiento de antigüedad.

Desde las 7 horas los docentes de bachiller se plantaron a las puertas de los distintos edificios de esta institución, a manera de protesta por lo que consideran son “injusticias” que los han afectado durante toda su carrera laboral.

Aunque no bloquearon las puertas ni pusieron candados a las rejas, los manifestantes decidieron que esta mañana serían ellos los que no entrarían a clases, por lo que los alumnos no acudieron a las aulas.

Desde el Plantel Mérida I ubicado en el fraccionamiento del Parque, Carlos Roberto Díaz Payan, secretario general del Sindicato de Trabajadores Docentes del Conalep en Yucatán, explicó que en la entidad hay aproximadamente 300 maestros que le dan clases a cerca de 4 mil alumnos.

De estos, los del Plantel Mérida III y algunos de los otros cuatro planteles no cuentan con base, por lo que se les sigue considerando como empleados “de confianza” que pueden perder su trabajo cada que finaliza su contrato anual.

De igual forma, explicó que buscan la homologación de sueldos con el resto de los subsistemas educativos, en específico con el de DGETI, cuyos maestros perciben salarios dos veces mayores a los del Conalep.

“Nosotros ganamos la tercera parte de lo que gana DGETI, teniendo mejores eficiencias terminales en la educación, haciendo el mismo trabajo que es a nivel medio superior, sacando bachilleres y tenemos el 85 por ciento de muchachos que entran a trabajar saliendo de Conalep”, comentó el maestro de segundo año.

Aunque solo el Conalep se fue a paro esta mañana, dijeron que la misma situación enfrentan los docentes de subsistemas como Cobay y Cecytey, algunos de los cuales tienen que viajar hasta comunidades del interior del Estado para dar clases a sus alumnos.

“Estamos pidiendo que nos homologuen con ellos (DGETI), porque así pareciera que somos trabajadores de segunda y no lo somos, todos aquí somos profesionistas, hay con maestría, doctorado, maestros que tienen muchos años de servicio y que ya es tiempo que se haga esto, es un acto de justicia laboral”, resaltó.

Díaz Payán explicó que el paro se realizó a nivel nacional, por lo que 300 planteles de Conalep no dieron clases este martes, incluyendo los de Oaxaca y Ciudad de México, en donde no se vive la misma situación que el resto del país. “Sin embargo los maestros de estos dos estados también están plantados el día de hoy, en apoyo a los demás maestros”.

Conalep irá a huelga nacional

Precisamente sobre la capital del país, compartió que un grupo de maestros realizó una manifestación a las afueras del Congreso de la Unión a las 17 horas, para exigir a los diputados federales que discuten la ley de egresos, un incremento al presupuesto para educación media superior, en el que se incluya una partida para el aumento salarial.

Aunque el paro técnico de labores concluyó este martes a las 20 horas, los maestros adelantaron que en caso de no hacer caso a sus demandas, los sindicatos que tienen injerencia en el Conalep emplazarán a una huelga que estallaría en cuestión de 15 días.

