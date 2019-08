Liderados por la maestra Rubí Capistran del plantel de la comisaria Oxtun, quien manifestó que aproximadamente 150 maestros de tele bachillerato de 500 que hay en el estado, fueron despedidos injustificadamente vía telefónica el pasado jueves y sin ninguna explicación en un lapso de 6 horas.

Maestra Rubí Capistrán lidera a maestros despedidos.

La docente expresó que a principio de semana al no recibir noticias de sus superiores para el nuevo ciclo escolar que inicia el lunes 26, un grupo de maestros acudieron con la directora de educación superior, pero fue contraproducente.

“Al ver que no nos notificaban del inicio de clases visitamos a la maestra Lucy, directora de educación superior, pero no nos atendió, solo nos dio largas, y el día de ayer desde las 2 de la tarde hasta como a las 6:30 pm, varios compañeros recibieron una llamada telefónica, donde nos informaban que ya no teníamos contrato y nadie nos dio explicación, es por eso que hoy venimos a exigir una explicación y nuestro trabajo”, menciono la maestra Rubí Capistrán.

También mencionó que solo les dijeron que están cerrando el proceso de contratación el cual se ha prolongado, “Hay quienes tienen hasta 6 años y no tienen razón de un despido y sabemos que están contratando gente nueva, sin experiencia y preparación, y desconocemos por qué se saca a gente preparada”.

Maestros de tele bachillerato despedidos injustamente en Yucatán

Mencionó que para el actual ciclo no hay preparación, que no cuentan ni con planeación ni calendario escolar, “Salimos desde el 15 de julio y no sabíamos qué se iba a recontratar, queremos razones por las cuales nos están dejando sin trabajo”.

La representante de los docentes explicó que hay 500 docentes de tele bachillerato que operan en 198 planteles del estado y hoy casi la mitad esta despedida y otro tanto no saben si serán recontratados.

Maestros se manifiestan por despidos injustificados.

Por último mencionó que meterán un pliego petitorio en la secretaría de educación la maestra Loreto Villanueva, para q expliquen el porqué de los despidos, además de exigir la reinstalación de sus trabajos.