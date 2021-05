Maestros de Yucatán sufren reacciones de la vacuna Cansino

En el cuarto día de la vacunación de los maestros de Yucatán, La Verdad Noticias tuvo acceso al testimonio de varios educadores que recibieron la vacuna Cansino en las instalaciones del Centro de Convenciones Siglo XXI.

Según han manifestado las entrevistadas, el proceso de vacunación ha sido muy ordenado y rápido pese a la cantidad de personas que a diario reciben la vacuna.

Eunice P., una de las docentes que acudió a recibir la vacuna, dijo que pese a que hubo un ‘tráfico impresionante’ en las inmediaciones del Siglo XXI, el acceso al lugar fue muy rápido.

La maestra comenta que llegó 5 minutos antes de su cita y se formó en una fila que se veía aparentemente larga pero que avanzaba rápido.

El tráfico era pesado desde Plaza Galerías hasta el Centro de Convenciones Siglo XXI.

La docente Carolina Hernández comenta que se les pide tener su documentación a la mano y una vez en la mesa de recepción escanean el código QR de su hoja de registro para cotejar que la información coincida con la persona que acudió a vacunarse.

Aproximadamente 5 minutos pasan para que los docentes pasen al área de vacunación donde le explicaron los posibles malestares que podría experimentar, los cuales son:

Náuseas

Vómitos

Diarrea

Dolor de cabeza

Fatiga

Calentura

Carolina comenta que entre las indicaciones, los enfermeros recomiendan el uso de paracetamol en caso de sentir alguna de las reacciones.

Tras explicar los posible síntomas se les aplica la vacuna Cansino, que es de única aplicación a diferencia de la Pfizer y Astra Zeneca que se le aplicó al personal médico y adultos mayores.

Tras la vacunación se ponen a los docentes en observación.

Después de la aplicación del inmunizador, los docentes son puestos en observación aproximadamente por 30 minutos.

Hernández S. asegura que el proceso entre el tiempo de observación y la aplicación no pasó más de 40 a 50 minutos, mientras que Eunice asegura que el proceso fue muy ágil y muy organizado.

Maestros de Yucatán sufren reacciones a la vacuna

Algunos docentes de Yucatán han experimentado las reacciones de la vacuna.

Una de las maestras entrevistadas dijo que la aplicación si le dolio, mismo dolor que se va sintiendo durante el pasar de las horas, incluso asegura que a dos días de haberle aplicado la vacuna aún siente el malestar.

Carolina no cuenta que al momento comenzó a tener dolor de brazo y a las dos horas comenzó con dolor de cabeza, así como experimentó cansancio y náuseas durante la tarde. A las 12 horas presentó fiebre, dolor muscular y de articulaciones y una ligera incomodidad en la garganta, así como disminución del apetito.

Cabe mencionar que a las 24 horas comenzó con una sensación incómoda debajo de la axila con un poco de dolor, que supone que se trata de un ganglio inflamado, síntoma que presuntamente sólo se ha documentado en otras vacunas como Pfizer y Astra Zeneca.

Por su parte esta docente dice sentirse segura de haber recibido la vacuna porque ha leído que ‘es muy eficaz para la prevención del Covid en etapas críticas’, de igual manera considera que atravesará los efectos secundarios de dos a tres días, pero se siente satisfecha de saber que estará protegida del coronavirus en etapas críticas.

Eunice por su parte dice que a pocas horas de haber recibido la vacuna sólo siente un ligero entumecimiento en el brazo, sin embargo comenta que muchos de sus compañeros aseguran sentir dolor y calentura de hasta 38.4.

La maestra asegura que se siente segura de haber recibido la vacuna, sin embargo no se siente confiada porque la vacuna no impide que no se pueda enfermar, por lo que dice que no hay que bajar la guardia.

Algunas de las reacciones en las redes sociales ante la vacunación de los maestros de Yucatán.

Memes de la vacuna en maestros de Yucatán

Los memes sobre la vacuna no se han hecho esperar.

Ante la aplicación de la vacuna en maestros de Yucatán y las reacciones que ha dejado, en redes sociales ya circulan memes que han comenzado a hacerse virales.

