Maestros de Yucatán denuncian irregularidades en repartición de horas

Al grito de “transparencia” y “solidaridad”, docentes de nuevo ingreso de distintas especialidades y niveles escolares, realizaron un bloqueo a la circulación vehicular frente a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey), para denunciar irregularidades en cuanto al proceso de asignación de horas definitivas.

Los maestros de educación física, español, matemáticas, historia y química, entre otras, solicitaron una reunión con el titular de la dependencia estatal, Liborio Vidal Aguilar y ante la negativa, decidieron colocarse a lo largo de la calle 25 con 36 de la colonia García Ginerés, impidiendo el paso de vehículos particulares y unidades del transporte público.

Brenda Arriaga Salinas, docente de nuevo ingreso de Educación Física, señaló que todos los docentes manifestantes se encuentran entre los primeros tres lugares de las listas de prelación para la asignación de horas disponibles en sus especialidades, pero al momento de recibirlas la Segey argumentó no contar con el techo financiero, vacantes o plazas liberadas.

“Hay lugares, hay horas, pero nos comentan que no hay techo financiero, que no hay las horas, que no hay las bases, que no se dieron, o que no se van a dar”, comentó.

Explicó que actualmente deberían estar bajo capacitación del Consejo Técnico Educativo (CTE) para llegar bien preparados al ciclo escolar 2022-2023, pero por las irregularidades y falta de transparencia en la asignación de horas, no saben si tendrán trabajo durante este año.

Horas faltantes

Bloqueo de maestros frente a las oficinas de la Segey en Mérida

El maestro Eddy Velázquez Monzón, que ocupa el tercer lugar en la lista de prelación para su asignatura, explicó que la mañana de este miércoles se asignaron 12 de las 51 horas que habían disponibles según la plataforma de la Oficina de Información para la Carrera delas Maestras y los Maestros de Yucatán (Officamy), quedando 39 sobrantes que no se quieren distribuir.

“Nosotros, el número dos y tres, preguntamos por las otras horas restantes, pero nos dijeron que el documento era falso, cuando ellos mismos fueron los que lo publicaron”, reprochó.

Dijo que cada año las horas disponibles, correspondientes a las que se liberan cuando un maestro se jubila, la mitad son destinadas para nuevo ingreso y la otra mitad para los maestros que por antigüedad son acreedores a un aumento de las mismas, pero en esta ocasión no se está respetando la distribución.

Detalló que estas 39 horas faltantes podrían ser distribuidas hasta entre cuatro docentes de educación física, pero la Segey se niega a aceptar la existencia de las mismas.

“Son cuatro bases, en ese caso no las quieren liberar y se puede prestar a malos entendidos, de que se las están dando a otros maestros que no pasaron por el proceso de prelación”, criticó Velázquez Monzón.

Por parte de la Segey, se solicitó una respuesta a la demanda de explicaciones por parte de los docentes de nuevo ingreso, así como a la denuncia realizada el martes por parte de maestros del Centro Estatal de Bellas Artes (CEBA), pero al cierre de esta edición no emitieron ningún comunicado al respecto.

