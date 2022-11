Maestro de kinder podría haber violado a más de un alumno en Yucatán

Jorge “N”, vinculado a proceso por violación equiparada cometida en agravio de un menor de edad de 4 años y medio, habría abusado sexualmente de otra alumna del jardín de niños “La Paz” en Xmatkuil, por lo que las familias sospechan de la existencia de más víctimas.

Luego de dar a conocer el abuso sexual del que fue víctima el menor de edad E.E.E.M., quien tomaba clases de preescolar en un kinder del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) de Mérida, otra familia cuya hija tomaba clases con el maestro investigado, habló con La Verdad Noticias acerca de sus sospechas.

Miguel Ángel, padre de la menor de edad identificada con las iniciales H.I.C.C., quien apenas va a cumplir cuatro años, platicó que su hija comenzó a ir al plantel ubicado en la calle 249 de Xmatkuil a finales de agosto, para cursar el primer grado de kinder con el maestro Jorge "N" y otra maestra identificada como “Lucy”.

Poco tiempo después comenzaron a notar que la niña ya no quería ir a la escuela, hasta que a principios de noviembre, manifestó que el maestro le pidió que se bajara la ropa frente a él.

Sin embargo, la familia sabía que ese tipo de acusaciones no podían tomarse a la ligera, por lo que decidieron no contar nada y dar de baja a la niña, bajo el pretexto de que estaba enferma.

“Nosotros la dejamos de mandar a la escuela una semana antes, sí teníamos la duda porque no es algo que se pueda tomar a la ligera, que no sea cierto y se arruine la vida de una persona, ese pensar teníamos, pero ya que pasó lo del niño, definitivamente sí fue cierto lo que dijo mi niña”, mencionó el padre.

Miguel Ángel mencionó que supieron del caso de abuso desde el momento en el que detuvieron al maestro, por eso mismo acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) desde el 16 de noviembre, para levantar una denuncia por abuso sexual en su contra.

La denuncia presentada contra Jorge “N” por parte de su familia quedó registrada bajo la carpeta de investigación 884/2022, pero un error en el nombre parece haber obstaculizado las indagatorias, que incluso están asentadas con la leyenda de “sin detenido”.

Podrían haber más víctimas

Jorge "N"

Señaló que además de su hija y del pequeño E.E.E.M., de quien sus resultados periciales confirmaron la violación de la que fue víctima, podrían existir más víctimas menores de edad, pues Jorge “N” estuvo al frente a grupos de al menos 20 alumnos por dos años y medio, siendo el común denominador en sus posibles víctimas las niñas y niños de nuevo ingreso.

“Más que nada genera desconfianza, es algo traumático y mucho, porque ya todo lo relaciono con lo que le ha pasado a mi hija (...) esta persona si no me equivoco tenía dos años en la escuela, me pregunto ¿qué pasó con los demás niños?”, cuestionó el padre.

En virtud de lo anterior, Miguel Ángel recomendó a los padres de familia que tienen hijos que hayan tomado clases con el maestro Jorge “N” (que actualmente se encuentra bajo prisión preventiva), a que se acerquen a sus hijos y busquen la manera de preguntarles si no fueron víctimas de algún abuso.

De igual forma, señaló que en caso de que aparezcan más posibles víctimas, podrían intentar conjuntar las denuncias presentadas en contra del procesado, para que pague por cada uno de los delitos presuntamente cometidos.

Detenido por violación equiparada

Centro de Justicia Oral de Mérida

Jorge “N” se encuentra recluido en el Cereso de Mérida debido a que le fue dictada la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por el proceso en el que se le acusa de haber violado a un niño de cuatro años y medio, del cual era maestro.

Según obra en la carpeta de investigación 372/2022, el señalado habría aprovechado que se quedó solo con el niño en el baño de la escuela, ubicada al sur de la ciudad capital de Yucatán, para cometer el delito.

Jorge “N” enfrenta penas privativas de la libertad por un delito grave según el Código Penal del Estado de Yucatán, por lo que podría pasar de 10 a 30 años tras las rejas.

Como el marco jurídico considera como agravante de este delito, cuando es cometido en contra de un menor de 15 años, a su sentencia podrían sumarle otros cinco o 15 años más, por lo que podría pasar hasta 45 años en prisión, además de tener que pagar entre 3 mil y 5 mil días de multa.

