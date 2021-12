Maestra teme por su vida ante acoso de delincuentes en Mérida

La señora Leticia Valencia Suárez, es una maestra jubilada que denuncia que ha sufrido acoso por parte de delincuentes y ahora teme por su vida.

La mujer de 71 años de edad, quien vive en la calle 20 Diagonal de Chuburná desde 1988, manifestó que desde que murió su mamá vive sola y ha sido víctima de varios delincuentes.

Los problemas iniciaron en febrero de este año, cuando se dio cuenta que alguien la ‘acechaba’.

Leticia es originaría de Chiapas donde dio clases por 9 años, lugar donde se casó y se divorció, sin embargo llegó a vivir a Mérida donde continuó con su vida y siempre ha tenido buena relación con sus vecinos, por lo que empezó a preocuparse por que alguien la acechaba.

Inicia el acoso a la maestra

Con un bate golpean la puerta de la casa.

En un principio la mujer pensó que la acechaban porque había resguardado cosas de valor como un refrigerador, lavadora y una estufa en un cuarto.

Pese a que cubrió su casa con cortinas, el acoso continuó por varios meses, hasta que el sábado 28 de agosto pasó algo que no se esperaba.

Cuenta que ese día, fue a cobrar su pensión con ayuda de su vecina y al regresar a su casa se puso a ver la televisión, cuando alrededor de las 12:45 escuchó que golpeaban la puerta de su casa, por lo que gritó y los presuntos delincuentes se fueron, sin embargo no pasó mucho tiempo para que regresaran.

‘Me asusté y grité fuera, y se fueron, pero al poco rato regresaron y volví a pedirles que se vayan, pues ya estaban golpeando los protectores de la ventana con un bate’.

Ante esta situación, la mujer dio aviso a los números de emergencia, por lo que se presentaron elementos policiacos, sin embargo los presuntos delincuentes huyeron.

Desde ese momento, el acoso ha ido escalando y su vida se ha vuelto un calvario, ya que asegura que ha soportado esta situación desde septiembre hasta la fecha.

La mujer asegura que le tiran animales muertos en su casa.

Cabe mencionar que además de golpear su puerta, asegura que le tiran animales muertos, pajaros y ratones, entre otras cosas, hasta que le comenzaron a abrir la ventana de su casa.

Las denuncias a la policía de poco servían ya que los intrusos sólo se escondían, sin embargo en una ocasión pudo ver que del terreno de al lado de su casa salían cuatro individuos.

Ante esta situación la mujer decidió enviar un mensaje al secretario de Seguridad Pública (SSP), Luis Felipe Saidén para pedir ayuda.

Saidén Ojeda dio respuesta a su petición y manifestó que la van a proteger y que las cámaras instaladas en la esquina de su casa podrían ayudar para dar con los delincuentes.

Gracias a las cámaras de la SSP se logró dar con varios de los delincuentes.

Hace unos días lograron detener a un individuo, quien fue sorprendido brincando los techos de las casas, sin embargo la detención pareció alterar a los otros delincuentes, ya que la mujer denuncia que el acoso incremento.

Ha recurrido a una vecina y su esposo para que duerman en su casa ante el temor que siente.

Afortunadamente el martes al mediodía, la policía le informó que tenían detenidos a dos personas más, sin embargo esto no la deja tranquila, ya que asegura que no puede denunciar porque no sabe quienes son, por lo que teme a la venganza de estos presuntos delincuentes.

‘Tengo miedo que cuando su plan sea matarme. Me odian y no entiendo por qué si nunca les hecho nada, ni siquiera los conozco’.

Fueron las palabras de la angustiada maestra manifestó tras sufrir meses de acoso.

